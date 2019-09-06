金髮女王回歸！ 太妍絕美時尚寫真出爐：少女時代的成員們是我一輩子的朋友
明星 2019年9月6日 星期五08:00 Rui
少女時代隊長太妍絕美亮相時尚雜誌《High Cut》。
寫真中，太妍以金髮出鏡，展現多重魅力。 紅唇火辣，淡粉色嫺靜，珊瑚色清秀，每一種變化都讓人看到太妍不一樣的面貌。
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寫真結束後，太妍還接受了採訪，提及正在熱播的《Begin Again 3》，她表示：「想把我的聲音展示給大家，這是我第一次挑戰路演，充分做好了會很辛苦、也會受限的準備，於 是就回歸初心，抱著從頭開始的心態去面對。 」
不知不覺作為少女時代的成員已經過去了12個年頭，最近成員們還聚在一起慶祝出道12周年，對此太妍表示：「8月對於少女時代來說是'慶祝月'， 不僅有成員過生日，也是少女時代的出道月，所以從7月末開始大家就忙著討論要做什麼。 這次我們一起聚餐，聊得很開心舒服。 總是有一種成員們是一輩子的朋友的感覺，有時因為工作感到疲憊的時候，這時彼此都給對方安慰。 」
「圖：《HIGH CUT》」
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