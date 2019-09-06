吴涟序&金瑟琪有多冤？ 《有瑕疵的人们》剧组：和安宰贤有染？ 戏外他都一个人待著

「安宰贤和吴涟序、金瑟琪有染？片场丝毫没有这种氛围！」
全新的爆料，具惠善通过个人SNS公开表示离婚的原因是安宰贤外遇。 自从爆出离婚危机后，数周来的局面一直维持在具惠善爆料与安宰贤解释的层面上。 然而，就在9月4日，韩国D社突然发布了安宰贤和具惠善的聊天纪录，几乎是反转了之前的所有舆论风向。没过多久具惠善就亮出了安宰贤外遇这张新牌。
具惠善虽然并没有在SNS上透露是哪位女演员，但因为安宰贤正在拍摄电视剧《有瑕疵的人们》，两位女主角吴涟序和金瑟琪不幸躺枪，尤其是吴涟序更是成为众矢之的，她的SNS沦陷成为网民们的辱骂之地。 直到吴涟序所属经纪公司回应称和安宰贤没有任何关系，并将通过法律解决才平息了一点点骂战。 而吴涟序所属经纪公司还在9月5日透露，公司正在讨论是否直接起诉具惠善。 同剧组的另一位女演员金瑟祺也莫名被卷入，她也不得不出面回应，「我和安宰贤、具惠善的事情毫无关系。 」
实际上无论是吴涟序还是金瑟琪，都是第一次合作，《有瑕疵的人们》片场到底是怎样一种氛围。 韩媒TV DAILY特意采访了片场的工作人员。剧组工作人员透露：「电视剧是7月开拍的，安宰贤很少和其他演员在一起，也不知道是怎么回事经常一个人待著，看上去很忧郁，直到爆出他和具惠善要离婚的消息，我们才理解他之前为什么一直那样，真的是拍摄期间一直都一个人待著。 」
整个片场戏份最多的人就是安宰贤，他不是一个人独自待著，就是和经纪人一起准备下一场戏，几乎不见他和吴涟序、金瑟琪说话聊天，两位女演员也没有多接触安宰贤，而是和其他剧组演员在一起。 「一般情况下，男女主角为了配合默契会在戏外多互动，但安宰贤和吴涟序完全没有，安宰贤看起来气压很低，吴涟序也不会去接触他，反而是吴涟序真的很辛苦，片场根本看不到他俩有什么奇怪氛围。 金瑟琪也一样。 她们两位和具元走得近，经常看到他们3个人在一起聊天。 」另一位剧组工作人员也称，具元和金瑟琪祺因为合作过《恋爱的发现》而熟悉，吴涟序也自然而然地聊在了一起，片场里看到最多的就是这三位。
「图：具惠善IG、NATE」
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