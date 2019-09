李東輝談新劇《很便宜,千里馬超市》角色 「他的魅力就是不知道自己多有魅力!」 利特四連莊主持《AAA》 今年和林智妍搭檔! 《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》金所炫人物劇照公開,短髮好適合她啊~! 善美就是霸氣!〈LALALAY〉全黑造型舞蹈練習片公開 具惠善IG提安宰賢與「正在拍攝電視劇的女演員」緋聞!吳漣序所屬社:「是虛假事實,將採取法律應對!」 驚奇合作!請夏、Mommy Son 本週攜手發行新歌 《德魯納酒店》話題性成功連八冠,金秀賢只客串就衝入TOP.10 因為燦烈關注了自己的IG帳號!「張老師」張成奎開心發文:「我是EXO選擇的男人!」 演員徐康俊選在10/12生日當天 舉辦首場韓國國內見面會 浪漫教主回歸!《山茶花開時》孔曉振&姜河那雙人唯美海報公開 [有片]愛說話又暖心的太陽寶寶李鎭赫 史上最有誠意問候太圈粉 具惠善:「安宰賢婚內出軌,有他和女演員在酒店穿著浴袍的照片」D社公開2人對話令人心酸! 《德魯納酒店》獎勵休假今日出發!IU、呂珍九等主要演員皆出席~ 具荷拉與 KARA 製作團隊攜手 11 月隻身在日出道! SEVENTEEN 概念照連發 新專輯搶先登銷量榜首! BIG HIT下月展開全球16國選秀! 籌畫2021年推出新女團 Oh My Girl 演唱會延期 「為調整成員狀態、提升演唱會完成度」 Teen Teen迷你一輯《VERY, ON TOP》預告照片 T.O.P曬酒莊照引熱議!這裡就是曾在粉絲會上自爆過的「阿根廷葡萄園」嗎? 【撞衫不可怕系列】秀智VS金請夏:兩人連姿勢同步率都蠻高呢! 淚目!玉澤演&Nichkhun曬舊照慶祝2PM出道11年:滿滿的都是回憶! 合約告終感情依舊 Amber 與 Krystal 溫馨合照! 正式出道才八天 X1 奪下音樂節目首冠! 具惠善公開與安宰賢一起寫下的「婚姻生活公約」並表示:「我真正希望的是他承認錯誤和道歉!」 不願和安宰賢離婚原因?具惠善IG發文:「和我一起生活更長時間的伴侶動物,在通知離婚後把它帶走了!」 「恭喜宇宙大明星追星成功XD」祝緒丹回應SJ金希澈:謝謝你喜歡周芷若!

