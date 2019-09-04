《德魯納酒店》獎勵休假今日出發！IU、呂珍九等主要演員皆出席～
明星 2019年9月4日 星期三11:27 MiJimin
希望他們多多拍照，想看私下互動的合照啊～～～！
tvN 熱門週末韓劇《德魯納酒店》將在今日前往曼谷獎勵休假，主演演員和製作團隊將從仁川國際機場搭機飛往曼谷，從9月4日下午到8日為止，進行5天3夜的獎勵休假。
相關人士透露，IU、呂珍九、李到晛、申正根、裴海善、P.O、康美娜…等主要演員，都將一起渡過這一次的休假，讓《德魯納酒店》的家人們再次團聚在一起。
PS：小編想看IU（張滿月）、呂珍九（具燦星）、李到晛（高青明）的合照啊！XD
屆時也可以期待一下《德魯納酒店》大家族的合照，不曉得張滿月社長的 IG 「fullmoon.long」（帳號）是不是會更新呢～？目前已經有90萬的追蹤數，雖然已經劇終，但沒破百萬好可惜啊～！
（圖自：官方劇照）
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留言/評論
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希望他們可以好好休息，辛苦了，各位演員們 😄。。休息之餘在上傳開心出遊的照片就好。😂😂
10分前
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