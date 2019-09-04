[有片]愛說話又暖心的太陽寶寶李鎭赫 史上最有誠意問候太圈粉

原隸屬於男團Up10tion成員，別名Babysun的李鎭赫即將於10月13日與粉絲相約中午在台北TICC見面， 《Lee Jin Hyuk Fan Meeting “JIN HYUK: HAE[T.Y.F.L]”in Taiwan》李鎭赫粉絲見面會台灣場門票，將於9月7日中午12:00將於ibon機台與網路同步開賣。
主辦單位當日將於TICC一樓打造與粉絲互動的遊樂園，歡迎粉絲們提早前來迎接小太陽，暖心的李鎭赫特別希望是在中午12:00與粉絲們約會，而且也為前來參與見面會的粉絲們會後準備了限量精美餐盒，讓大家能有足夠的返家時間，好好休息並迎接連假後的第一個上班日。
李鎭赫也為此特別錄製了問候影片，對粉絲們甜言蜜語超過2分鐘，也說他知道他的中文外號是「太陽寶寶」，聽起來有點可愛。他除了細心說明為何挑選中午12:00與大家見面，也說到自己準備了小餐盒，雖然不知道是否合大家的口味，但包含了他對大家的愛與關心喔！李鎭赫因尚未正式確認餐點內容而露出相當擔心的樣子，真心期待粉絲們能吃得開心。
《Lee Jin Hyuk Fan Meeting“JIN HYUK: HAE[T.Y.F.L]”in Taiwan》李鎭赫粉絲見面會台灣場，將於9月7日中午12:00在ibon機台與網路同步開賣。福利滿滿中獎率高，除了每一位粉絲都能獲得限量精美餐盒1份以及活動限量海報1張（共三款，隨機發送）外，A區的朋友們抽中福利的機率更是高達91％以上！詳細內容請見主辦FB粉絲專頁： https://www.facebook.com/executiontw
[活動資訊]
活動名稱: 《Lee Jin Hyuk Fan Meeting“JIN HYUK: HAE[T.Y.F.L]”in Taiwan》
活動日期: 2019年10月13日(星期日) 中午12:00
活動地點:台北國際會議中心 TICC
售票時間: 2019年09月07日(星期六) 中午12:00
售票網頁: https://ticket.ibon.com.tw/Web/ActivityInfo/Details/36310
票價: NT$4,500 / NT$3,500 / NT$2,800 (身障席 NT$2,250)
主辦單位:執行力整合行銷、尼奧創意行銷
[粉絲福利]
A區 NT$4,500
會後hi-touch擊掌 800名
親簽海報 100名
簽名拍立得 10名
團體合照(15人一組) 210名
限量精美餐盒 ALL
限量活動海報(三款隨機) ALL
B區 NT$3,500
會後hi-touch擊掌 200名
親簽海報 60名
團體合照(15人一組) 60名
限量精美餐盒 ALL
限量活動海報(三款隨機) ALL
C區 NT$2,800
親簽海報 40名
團體合照(15人一組) 30名
限量精美餐盒 ALL
限量活動海報(三款隨機) ALL
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