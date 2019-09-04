具惠善：「安宰贤婚内出轨，有他和女演员在酒店穿著浴袍的照片」D社公开2人对话令人心酸！

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今日上午，韩国D社公开了通过数位鉴识技术获取的具惠善与安宰贤近2年间的简讯对话内容，随后具惠善在个人IG爆料称离婚原因正是安宰贤「出轨」！

根据D社报导，具惠善和安宰贤婚后2017年3月离开首尔、搬家到京畿道龙仁市，具惠善长居於此进行创作活动，安宰贤则在拍戏期间（2018年7~12月《Beauty Inside》，2019年5月~现在《 有瑕疵的人类》）居住在首尔的临时住处，往返於剧组拍戏，经常不回家。

两人并没有爆发大的争吵，也没有发现安宰贤与其他女人交往过密的痕迹，就像普通夫妻一样偶尔有些小的摩擦，包括具惠善不满安宰贤忘记与母亲约好一起吃晚饭，不满他把公司代理带回家直到淩晨3点都未走，以及安与工作人员喝酒、淩晨才与具联络等等。



根据对话，安宰贤生日前一晚喝醉后回家「命令」具惠善切西瓜，并说她不性感、要求离婚，具不慎切到手，安也假装没看到。 第二天一早具给他熬了牛肉汤，安「只喝了两口就离开」，但随后的对话内容并无异样——安：「谢谢，真的很好吃。」具：「减肥结束之后经常给你做吧。」

但生日下午2点，安宰贤在IG上PO出与工作人员一起庆生的影片后，具惠善终於爆发了：「真可惜我还一早给你熬汤，你就那么在乎**（某身体部位）是否性感、那么想要离婚？ 想被人尊重的话，先尊重你的妻子吧。」安解释影片是去试穿衣服时工作人员帮忙庆生拍的，但具惠善仍然不满：「对我那么冷淡，为什么还要回家？在那里玩得那么开心。」安：「对於我在家和在外面不一样这一点，很抱歉。」



最终在7月底正式谈到离婚话题。具惠善问安宰贤：「那个调皮的小傻瓜哪里去了。我们的小乖乖哪里去了。曾经对我很好的小宝贝哪里去了。 」安只是回：「看来住在龙仁时我的忧郁症很严重。」

具惠善问安宰贤为什么变心，安宰贤给不出答案。 具：「亲爱的，为什么变了呢？ 努力一下吧。」安：「我好像做不到了。 对不起。」

点此看D社报导原文

D社报导登出后不久，具惠善在自己的IG上PO文：「D社的数位鉴识结果吗？（他是）单单今年就换了3次手机的人。离婚原因准确地说是安宰贤的出轨。我听到了太多他和现在拍摄电视剧的女演员的绯闻，我也很混乱，不知道该相信他还是不相信他。他对我说忙，简讯、电话都没一个，却一直和那位演员在kkt聊天、边聊边笑，让我感到遭到背叛，心像撕裂一样痛。 所以我还需要一些时间来整理心情。（我手里有婚后在丈夫电脑里发现的他和女演员在酒店穿著浴袍吃夜宵的照片。会作为证据交给法院的。）」



（图源：KSD，具惠善、安宰贤IG等）

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