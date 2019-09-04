正式出道才八天 X1 奪下音樂節目首冠！
KPOP 2019年9月4日 星期三08:31 施乃琪
出身自《Produce 101》系列節目的團體總是火速征服音樂節目，X1 當然也毫無例外地在昨天就抱回第一座音樂節目冠軍獎盃啦！
昨天（3 日）在 SBS MTV 播出的《The Show 5》中，X1 憑著出道曲 “Flash” 擊敗 Everglow 和 Weki Meki，成為 9 月第一週的冠軍得主。
獲獎後的 X1 驚喜地表示：「我們剛剛才聽說自己是冠軍候選人⋯⋯首先，真的很感謝 One It，也謝謝公司代表還有所有同仁。成員們都辛苦了，我們 X1 會為了所有 One It 一直努力的！」
另一方面，8 月 27 日才發片的 X1 出道還未滿十天，但根據 Hanteo Chart 公佈的數據，他們的首張迷你專輯〈飛翔：QUANTUM LEAP〉首週就賣出 52 萬 4700 張，是史上第一組以出道專輯達成「半百萬紀錄」的團體！
（照片與影片來源：SBS MTV、Swing Entertainment）
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