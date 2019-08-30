恐怖！從韓國「新天地教」退出時收到的簡訊：「在毒蛇地獄中永世受苦吧！」

近日有韓國網友曝光了退出「新天地教」教派後收到的簡訊，言語堪比恐嚇級別，真的令人後怕啊！
據韓國網友透露，這段文字是當事人從所謂「新天地」中退出時收到的，內容寫道：
「普天之下無論是誰，只要不領悟和信任新約啟示錄中的預言和成就，就無法獲得救援，也無法進入天國。
一旦離開，即便再怎麼祈求回到上帝之國的宴會也無法回來，被趕出去的人將會悲傷哭泣和咬牙切齒。
從上帝的種子所生長出的新天地耶穌教會12支派中墮落離開的人將作為背叛者、背道者，在毒蛇地獄中永世承受苦難。
到了那時，你就會想起這番話。 」
韓國網友看過後忍不住驚呼：「這根本是惡毒的詛咒吧？！ 」圖為媒體曝光的「新天地」標誌：
簡單WIKI一下：「新天地教」是一個基督教異端分離主義派別，成立於1984年3月14日。 與正常的基督教不同的是，「新天地」的信徒認為救世主是他們的教主——李萬熙。 該人並未接受過正規的神學課程，但卻善於編造身份搞個人崇拜：在人間自稱是朝鮮李氏王朝的直系子孫，在「天界」宣稱是《聖經》(新約，啟示錄)預言的救世主，並讓教徒給自己穿上黃袍、高呼萬歲。
李萬熙還極力塑造生活清苦、無妻無子的可憐形象，但實際上不僅借過生日大搞選妃選美活動，還曾因性侵害未成年少女被打斷腿。
此外，李萬熙還在Youtube上PO出宣傳影片，稱其情人金南熙曾被聯合國秘書長潘基文接見，但潘基文的發言人表示這只是在世界女性和平團體紐約活動中偶然拍攝的，類似的公開活動有無數人會做出合照的請求， 而潘基文作為公眾人物無法一一拒絕。
小編之前寫過揭露另一個異端教派「您知道道嗎？ 」內幕的文章，大家也可以參考一下：韓國街頭詐騙揭秘第二彈！傳教、相面、騙錢祭祀的宗教異端：「도를 아십니까？ 」
再次提醒：如果在韓國街頭有人問你做調查問卷、心理測試，或者試圖用外語（也就是你的母語）向你搭話，又或者直接到住家來敲門聊天，雖然不能確定全都是邪教，但還是要提高警惕啊！
（圖源：網路）
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