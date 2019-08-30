恐怖！从韩国「新天地教」退出时收到的简讯：「在毒蛇地狱中永世受苦吧！」

近日有韩国网友曝光了退出「新天地教」教派后收到的简讯，言语堪比恐吓级别，真的令人后怕啊！
据韩国网友透露，这段文字是当事人从所谓「新天地」中退出时收到的，内容写道：
「普天之下无论是谁，只要不领悟和信任新约启示录中的预言和成就，就无法获得救援，也无法进入天国。
一旦离开，即便再怎么祈求回到上帝之国的宴会也无法回来，被赶出去的人将会悲伤哭泣和咬牙切齿。
从上帝的种子所生长出的新天地耶稣教会12支派中堕落离开的人将作为背叛者、背道者，在毒蛇地狱中永世承受苦难。
到了那时，你就会想起这番话。 」
韩国网友看过后忍不住惊呼：「这根本是恶毒的诅咒吧？！ 」图为媒体曝光的「新天地」标志：
简单WIKI一下：「新天地教」是一个基督教异端分离主义派别，成立於1984年3月14日。 与正常的基督教不同的是，「新天地」的信徒认为救世主是他们的教主——李万熙。 该人并未接受过正规的神学课程，但却善於编造身份搞个人崇拜：在人间自称是朝鲜李氏王朝的直系子孙，在「天界」宣称是《圣经》(新约，启示录)预言的救世主，并让教徒给自己穿上黄袍、高呼万岁。
李万熙还极力塑造生活清苦、无妻无子的可怜形象，但实际上不仅借过生日大搞选妃选美活动，还曾因性侵害未成年少女被打断腿。
此外，李万熙还在Youtube上PO出宣传影片，称其情人金南熙曾被联合国秘书长潘基文接见，但潘基文的发言人表示这只是在世界女性和平团体纽约活动中偶然拍摄的，类似的公开活动有无数人会做出合照的请求， 而潘基文作为公众人物无法一一拒绝。
小编之前写过揭露另一个异端教派「您知道道吗？ 」内幕的文章，大家也可以参考一下：韩国街头诈骗揭秘第二弹！传教、相面、骗钱祭祀的宗教异端：「도를 아십니까？ 」
再次提醒：如果在韩国街头有人问你做调查问卷、心理测试，或者试图用外语（也就是你的母语）向你搭话，又或者直接到住家来敲门聊天，虽然不能确定全都是邪教，但还是要提高警惕啊！
（图源：网路）
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