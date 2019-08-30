难以想像的严肃喜剧？《奔跑的调查官》李枖原、崔贵华海报、预告爆笑公开 [好片推荐]《极限逃生》一场充满爱的逃生记 「导演具惠善」再获肯定 《Mystery Pink》入围影展竞赛片！ 开学以外的最大烦恼！李鎭赫VS崔秉灿接连公布台湾场FM福利 《朝鲜浪漫喜剧–绿豆传》金所炫海报公开，张东尹「男扮女装」也太美吧～！ 疗愈一周的疲惫 今晚在《Begin Again 3》听太妍唱歌吧！ 善美〈LALALAY〉人气持续延烧 横扫海外 32 国 iTunes 冠军！ Kakao Friends不只「收买人心」...还要「收服」你家的毛孩！ FTIsland 新歌片段大放送 下个月发新专辑！ 恐怖！从韩国「新天地教」退出时收到的简讯：「在毒蛇地狱中永世受苦吧！」 SJ将以正规九辑回归歌坛！和成员充分讨论后…希澈因健康状况确定不参与《SS8》与音乐放送 Red Velvet〈Umpah Umpah〉发威 一口气连夺三座冠军奖杯！ 继《Dr. Prisoner》后南宫珉又接新戏啦！与朴恩玭合作SBS《Stove League》 预计11月首播 【有片】《德鲁纳酒店》第15集预告：满月将「这个」经客房经理转交给灿星！灿星究竟能不能再见满月一面？ tvN 热门剧《德鲁纳酒店》完结后《阿斯达年代记》第3部将於下周六接续播出！ 与池晟、李准基「同门」！最近活跃於小萤幕的新生代演员：李有镇、李太善、宋康 大家都关注了吗？ KBS经典综艺节目《两天一夜》确定回归，官方：积极准备中 朴叙俊疑似为拍《梨泰院Class》理发！ 新造型跟漫画里太像了吧？！ 【有片】EXO CHEN突袭街头开唱！偶遇他的粉丝都是什么神仙运气啊～ 帅晕！ BTS防弹少年团柾国更新长发自拍 新剧《意外发现的一天》五位长腿OPPA的人物剧照全公开，哪一位是你的pick呢～！？ 这个聚会未免太豪华！宋康昊、李炳宪、河正宇、裴斗娜、柳俊烈和金泰梨都在这里 具荷拉前男友4项罪名成立，偷拍性爱录像被判无罪！法官：拍摄当时是恋人关系

留言/评论