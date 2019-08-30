SJ將以正規九輯回歸歌壇！和成員充分討論後…希澈因健康狀況確定不參與《SS8》與音樂放送
KPOP 2019年8月30日 星期五13:26 JiaJia
身體還是要擺第一！粉絲們一定都能理解的～ #SuperJunior #金希澈
預計今年（2019年）下半年帶著正規九輯回歸韓國歌壇的Super Junior，將通過V LIVE官方頻道公開團體綜藝《SJ Returns 3》。內容不僅包含活躍於多個領域的成員SOLO活動記錄，還包含選定主打曲、錄音、舞蹈練習、專輯內頁拍攝等新專輯準備過程，預計下月（9月）9日起每週一、三、五正午12時（韓國時間）播出。
不只如此，「SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 8」也確定於10月12日、13日舉行，以此作為起點，預計通過《SS8》到世界各地與粉絲們見面。
而今日（30日），「Label SJ」通過官方網站表示，《SS8》將由利特、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭和圭賢8位成員參與。希澈則將一同參與正規九輯的相關內容和綜藝節目，但與成員們充分討論後，決定不參與《SS8》和九輯的音樂放送。
由於希澈目前的腿部健康狀況，難以消化持續性的舞台表演，不得已做出以上決定，望粉絲們可以諒解。
（圖片來源：Label SJ、藝人SNS）
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