韩国街头诈骗揭秘第二弹！传教、相面、骗钱祭祀的宗教异端：「도를 아십니까？ 」

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不知道有没有朋友已经遇到过这样的人？

在韩国有一类被叫做「도를 아십니까」（直译：您知道「道」吗？）的人，韩国人将其总结为「以骗取钱财为目的，在街头传播特定宗教的人，是明确无误的诈骗行为」。



他们一开始是在捷运站出口、公车站两人一组搭讪路人，穿著深色衣服、围著腰包，一开始讲好听的话例如「您的面相很有福气」，然后给你看手相、询问个人资讯，说家里有灾、祖上的灵魂无法超生，带你去他们的「 学习房」、穿上韩服做拜祭，最后说要做更大的拜祭才行、直到把你身上所有钱财拿出来才甘休。



还有曾被骗进去「学习」了几日的人现身说法：他们是大巡真理会的人，带我进去后就要求出钱祭祀祖上，我只拿出1万还被他们嫌弃，第二天开始1:1传教，自称是高於基督教、天主教、佛教等所有宗教的最高宗教，是「 地球灭亡之日唯一幸存之人」，不过结论仍然是「献金」XDD



韩国人对此不胜其扰，甚至挂出横幅「请」他们离开。



后来他们瞄上外国人，在弘大等地街头以做问卷为名搭讪游客、宣扬教派，最后就要你拿钱出来，供奉给他们的神。 有人说其组织结构近似多层次传销，发展下线、拉人收钱，如果每天没能拉到一定人数回「学习房」就不给饭吃，所以常常直到深夜都游荡在街头。



有时他们会讲一些看起来“很准”的话，比如“您身是不是身体哪里不舒服（肠胃、腰等等）？”不要上当！现代人谁的身体没一点毛病，主动代入自己就中计了！有人也坦言会被奇怪宗教迷住的年轻人往往家世辛酸，但干净赚钱的工作千千万，何必以骗人为行当？



有一位韩国Youtuber实在看不下去这些人欺骗外国游客，直接在弘大街头上演追击战！ 这位博主之前就做过揭露他们的影片，还有路人表示自己曾被他们骗走50万韩元！ 这次不仅当面揭穿骗局还边追边骂：「你们还有良心吗！ 丢不丢人！ 天天骗外国人，还不如骗韩国人！ 」骂得太精彩完全令人捧腹XDD



如果大家在韩国遇到这样的人，不需要浪费时间听他们讲话，最好的方法就是无视离开！

（图源：Youtube@Sucking Sunday，网路）

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