療癒一週的疲憊 今晚在《Begin Again 3》聽太妍唱歌吧！ 善美〈LALALAY〉人氣持續延燒 橫掃海外 32 國 iTunes 冠軍！ Kakao Friends不只「收買人心」...還要「收服」你家的毛孩！ FTIsland 新歌片段大放送 下個月發新專輯！ 恐怖！ 從「新天地」退出時收到的簡訊：「在毒蛇地獄中永世受苦吧！ 」 SJ將以正規九輯回歸歌壇！和成員充分討論後…希澈因健康狀況確定不參與《SS8》與音樂放送 Red Velvet〈Umpah Umpah〉發威 一口氣連奪三座冠軍獎盃！ 繼《Dr. Prisoner》後南宮珉又接新戲啦！與朴恩玭合作SBS《Stove League》 預計11月首播 【有片】《德魯納酒店》第15集預告：滿月將「這個」經客房經理轉交給燦星！燦星究竟能不能再見滿月一面？ tvN 熱門劇《德魯納酒店》完結後《阿斯達年代記》第3部將於下週六接續播出！ 與池晟、李準基「同門」！最近活躍於小螢幕的新生代演員：李有鎮、李太善、宋康 大家都關注了嗎？ KBS經典綜藝節目《兩天一夜》確定回歸，官方：積極準備中 朴敘俊疑似為拍《梨泰院Class》理髮！ 新造型跟漫畫裡太像了吧？！ 【有片】EXO CHEN突襲街頭開唱！偶遇他的粉絲都是什麼神仙運氣啊～ 帥暈！ BTS防彈少年團柾國更新長髮自拍 新劇《意外發現的一天》五位長腿OPPA的人物劇照全公開，哪一位是你的pick呢～！？ 這個聚會未免太豪華！宋康昊、李炳憲、河正宇、裴斗娜、柳俊烈和金泰梨都在這裡 具荷拉前男友4項罪名成立，偷拍性愛錄像被判無罪！法官：拍攝當時是戀人關係

最近有在追看《浪漫的體質》、《德魯納酒店》、《當惡魔呼喊你的名字時》‬&《喜歡的話請響鈴》的劇迷們，應該對他們不陌生吧～ #李有鎮 #李太善 #宋康

經紀公司「Namoo Actors」旗下有池晟、李準基、朴敏英和金香起等多位演員，而近期活躍於小螢幕並令人印象深刻的新生代演員，有：李有鎮、李太善、宋康，他們分別出生於1992、1993、1994年，各位是不是也被他們吸引了呢？





李有鎮於2013年出道，曾參加過Mnet選秀節目《Produce 101 S2》。不少人表示，在李有鎮的臉上能看到「孔劉」和「李準基」的影子。他曾在電影《雨妳再次相遇》中飾演蘇志燮的少年時期，令人印象深刻。

電視劇作品則有《第二個二十歲》、《青春時代2》、《認識的妻子》等，目前ON檔作品為《浪漫的體質》，在劇中飾演千玗嬉的前男友。（Instagram帳號：youjin0406）





李太善於2016年通過《戲子》出道，之後曾出演過《三色幻想－戒指女王》、《機智牢房生活》和《我的ID是江南美人》等電視劇。最近的他作為「滿月的男人」之一，在《德魯納酒店》中「一人飾二角」──延宇和朴英秀，獲得不少關注。古代的他是山間小賊，轉世後的他成為刑警。

有一場戲尤為印象深刻：他前往酒店後喝下能看到前世的酒，雖然不曉得為何悲傷，但他不禁潸然淚下的模樣，實在很觸動人心…（Instagram帳號：taeseon.official）





宋康於2017年出道，最近以《當惡魔呼喊你的名字時》‬和《喜歡的話請響鈴》活躍於螢幕上，堪稱新一代「偷心者」。尤其是《喜歡的話請響鈴》，他從900：1的競爭率中脫穎而出，在劇中飾演「黃宣梧」，與金所炫搭檔。該部作品全部公開後，網友們紛紛表示希望有第2季，宋康的SNS追蹤人數也不斷飆升。為回報粉絲們喜愛，明日（31日）將舉行粉絲見面會。

宋康除了影劇作品，還曾擔任過《人氣歌謠》MC、《美秋里 8-1000》第1&2季成員。不曉得有沒有人是因為綜藝節目認識的宋康呢？（Instagram帳號：songkang_b）

寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞