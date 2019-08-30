與池晟、李準基「同門」！最近活躍於小螢幕的新生代演員：李有鎮、李太善、宋康 大家都關注了嗎？

最近有在追看《浪漫的體質》、《德魯納酒店》、《當惡魔呼喊你的名字時》&《喜歡的話請響鈴》的劇迷們，應該對他們不陌生吧～ #李有鎮 #李太善 #宋康
經紀公司「Namoo Actors」旗下有池晟、李準基、朴敏英和金香起等多位演員，而近期活躍於小螢幕並令人印象深刻的新生代演員，有：李有鎮、李太善、宋康，他們分別出生於1992、1993、1994年，各位是不是也被他們吸引了呢？
李有鎮於2013年出道，曾參加過Mnet選秀節目《Produce 101 S2》。不少人表示，在李有鎮的臉上能看到「孔劉」和「李準基」的影子。他曾在電影《雨妳再次相遇》中飾演蘇志燮的少年時期，令人印象深刻。
電視劇作品則有《第二個二十歲》、《青春時代2》、《認識的妻子》等，目前ON檔作品為《浪漫的體質》，在劇中飾演千玗嬉的前男友。（Instagram帳號：youjin0406）
李太善於2016年通過《戲子》出道，之後曾出演過《三色幻想－戒指女王》、《機智牢房生活》和《我的ID是江南美人》等電視劇。最近的他作為「滿月的男人」之一，在《德魯納酒店》中「一人飾二角」──延宇和朴英秀，獲得不少關注。古代的他是山間小賊，轉世後的他成為刑警。
有一場戲尤為印象深刻：他前往酒店後喝下能看到前世的酒，雖然不曉得為何悲傷，但他不禁潸然淚下的模樣，實在很觸動人心…（Instagram帳號：taeseon.official）
宋康於2017年出道，最近以《當惡魔呼喊你的名字時》和《喜歡的話請響鈴》活躍於螢幕上，堪稱新一代「偷心者」。尤其是《喜歡的話請響鈴》，他從900：1的競爭率中脫穎而出，在劇中飾演「黃宣梧」，與金所炫搭檔。該部作品全部公開後，網友們紛紛表示希望有第2季，宋康的SNS追蹤人數也不斷飆升。為回報粉絲們喜愛，明日（31日）將舉行粉絲見面會。
宋康除了影劇作品，還曾擔任過《人氣歌謠》MC、《美秋里 8-1000》第1&2季成員。不曉得有沒有人是因為綜藝節目認識的宋康呢？（Instagram帳號：songkang_b）
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