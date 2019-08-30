【有片】《德魯納酒店》第15集預告：滿月將「這個」經客房經理轉交給燦星！燦星究竟能不能再見滿月一面？
韓劇 2019年8月30日 星期五11:23 JiaJia
滿月（李知恩 飾）和燦星（呂珍九 飾）雖然是笑著合照，卻莫名悲傷… #德魯納酒店 #是心情使然嗎 #滿月的眼睛好像有著霧氣
本週日（1日）將迎來大結局的tvN週末劇《德魯納酒店》，劇組終於在今日（30日）公開倒數第2集（第15集）的最新預告影片！
燦星等呀等，卻遲遲等不到滿月歸來。酒店裡充斥著滿月的身影，燦星真的好想、好想她…突然，客房經理拿出一個東西，說是滿月要轉交給他的。原來，裡面放著滿月曾經要給燦星喝的「藥」，似乎是希望燦星可以回歸正常的人類生活。
另一方面，麻姑神告訴燦星：「若是去了那裡，應該可以看到以前的滿月堂。」燦星問：「也可以看到過去的張滿月嗎？」燦星打開門，他能否看到思念已久的滿月？
另外，據官方表示，與主角李知恩、呂珍九，以及吳忠煥導演有著深厚緣分的金秀賢，將特別出演《德魯納酒店》。究竟他會以什麼樣的角色登場，引發大眾好奇及關心。
（圖片、影片來源：藝人SNS、tvN《德魯納酒店》）
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