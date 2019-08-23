康男減肥大成功！3個月瘦15kg：穿同條褲子對比變化超大
明星 2019年8月23日 星期五10:00 Rui
康男說到做到，說減肥就減肥，3個月就成功瘦了15kg。
還記得5月份康男在自己的IG上表示要減肥，希望粉絲們一起監督他的事情嗎？5月9日，康男更新了自己的SNS，表示：「我竟然也有這個時候，6個月胖了18kg，今天開始要減肥了！這次一定好好保持做到不反彈~減肥的朋友今天和我一起開始吧。 」還曬出了暴增18kg前後的對比照，照片中6個月前的康男十分纖瘦，V字下巴尤為顯眼。
** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP
從那時開始康男就下定決心要減肥了，時隔3個月，他就曬出了最新的瘦身成果照。 他穿著和數月前一樣的衣服，只是大肚腩完全沒有了，剩下的只有太平洋肩膀和隱隱若現的腹肌，已經是接近完美的倒三角身形了。 同樣的姿勢、同樣的衣服，減肥前後的康男卻判若兩人，不僅是身形大改變，就連精神狀態看起來都不一樣了呢。康男還附言寫道：「千萬別再胖了，瘦了15kg，完全~陷入打造腹肌的趣味中~」
3個月的減肥大成功！現在的康男也不是原來那種乾瘦，而是讓人超有安全感的健碩型~
「圖：康男IG」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論