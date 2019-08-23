【有片】《德魯納酒店》公開第13集預告！具燦星悲傷追車…莫非張滿月真的就這樣離開了？
韓劇 2019年8月23日 星期五10:13 JiaJia
「若是發生讓具燦星悲傷的事，桑切斯要好好安慰他…」不可以，張滿月妳自己來安慰具燦星！（入戲很深） #德魯納酒店 #這預告讓小編感到甜苦摻半
今夏最火爆的電視劇之一非李知恩（IU）、呂珍九等主演的tvN週末劇《德魯納酒店》！由於收視率節節攀升、話題度名列前茅，演員與劇組確定於下月（9月）4日前往表彰休假，而具體地點尚在討論中。
《德魯納酒店》目前播至第12集，結尾暗示著張滿月（李知恩 飾）與具燦星（呂珍九 飾）的離別，卻沒有立即公開下集預告，吊足觀眾們胃口。終於，在明晚（24日）播出第13集前夕，劇組上傳30秒影片，引發粉絲們熱議。
張滿月與具燦星雙眼對視、十指交扣：「聽說這一世的記憶會一點、一點消失，我會一直記得你，直到我人生最後一步為止…」相當悲傷。但畫風突變，滿月指著燦星的臉：「特別是你裝作很厲害的樣子，我絕對不會忘記！」又莫名好笑。
燦星拿著滿月為他買的「豹紋西裝」，滿月還面帶笑意幫他整理衣領：「雖然妳說我是像狗屎一樣的經理，愛裝聰明什麼的，但我會記得這樣的瞬間…」影片末尾，燦星追著通往「天堂」的黑頭車奔跑，滿月留下訊息給桑切斯：「若是發生讓具燦星悲傷的事，桑切斯要好好安慰他…」怎麼辦，滿月真的就這樣離開了嗎？請持續鎖定播出！
（圖片、影片來源：tvN《德魯納酒店》）
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