康男减肥大成功！3个月瘦15kg：穿同条裤子对比变化超大
明星 2019年8月23日 星期五10:00 Rui
康男说到做到，说减肥就减肥，3个月就成功瘦了15kg。
还记得5月份康男在自己的IG上表示要减肥，希望粉丝们一起监督他的事情吗？5月9日，康男更新了自己的SNS，表示：「我竟然也有这个时候，6个月胖了18kg，今天开始要减肥了！这次一定好好保持做到不反弹~减肥的朋友今天和我一起开始吧。 」还晒出了暴增18kg前后的对比照，照片中6个月前的康男十分纤瘦，V字下巴尤为显眼。
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从那时开始康男就下定决心要减肥了，时隔3个月，他就晒出了最新的瘦身成果照。 他穿著和数月前一样的衣服，只是大肚腩完全没有了，剩下的只有太平洋肩膀和隐隐若现的腹肌，已经是接近完美的倒三角身形了。 同样的姿势、同样的衣服，减肥前后的康男却判若两人，不仅是身形大改变，就连精神状态看起来都不一样了呢。康男还附言写道：「千万别再胖了，瘦了15kg，完全~陷入打造腹肌的趣味中~」
3个月的减肥大成功！现在的康男也不是原来那种干瘦，而是让人超有安全感的健硕型~
「图：康男IG」
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