《新婚日記》作家專訪內容再度被關注：安宰賢不會看臉色不該說的也照說

演員具惠善與安宰賢夫婦婚姻維持3年日前爆出離婚，猶記當時兩人還甜蜜將新婚生活拍成tvN實境節目《新婚日記》，而當時節目中兩人的甜蜜互動如今看來諷刺，該節目作家的專訪內容也被網友再度拿出來討論。
具惠善與安宰賢夫婦突然傳出離婚消息，令人驚訝，離婚真相也令人好奇，每天都有著不一樣的訊息被揭露，2017年播出的節目《新婚日記》，具惠善與安宰賢在江原道小屋公開了兩人的新婚生活實況，兩人也會不時以對話溝通來解決意見的衝突，儼然是成長中的夫婦模範，節目也讓許多觀眾相當喜愛。
當時《新婚日記》的作家也曾在記者會中提到：「具惠善應該是挺辛苦的，安宰賢在《新婚日記》中雖然表現得就像是世界上唯一的浪漫愛妻人士，但也像一般的老公一樣會犯錯，而且不會看臉色，不該說的話也說出來。」「安宰賢雖然很浪漫，但他依舊是現實中的老公，雖然感覺做了世界上所有甜蜜的舉動，也是跟一般人沒什麼兩樣的老公。我個人看安宰賢是覺得心裡很悶，讓我有了想法“原來也會這樣吵架啊，驚喜橋段並不重要，應該好好剪輯出故事來。”」
也有許多人認為在節目中有些場面並不尋常，不符合新婚夫妻，更說現在的狀況似乎早可預料，事實上當時兩人對立的場面也有被播出，甜蜜夫妻也呈現出冷淡的一面，觀眾們也同樣感覺到現實感，當時具惠善因為複雜原因而情緒顯得憂鬱，安宰賢也努力地想解開她這樣的心情，而其間兩人也各有各的委屈。
爭吵原因常常是因為家事的分擔，具惠善對安宰賢說：「我想我都是獨自承擔家務事，覺得自己不好。」語氣中透露不安，而安宰賢對於具惠善這段期間因家事而感到疲憊卻感到驚訝，「我以為是太太喜歡才做這些的，原來並非如此。」安宰賢說，而且說為了幫忙老婆所以開始做家事，但具惠善對此卻表示「你認為這樣是幫老婆做家事，那為什麼家事就一定只是老婆的事？」
網友再度挖出這段對話，與家事分配相關的夫婦爭執，與最近兩人離婚消息傳出後的相互指責，有點相似。具惠善在五月時的新書發表會專訪時就曾提到家事分配的問題，「是由我來主導，不想因家務事讓兩人互相造成壓力，也不會去對對方指指點點。」這番話就令網友們感覺兩人對於家務事並非和平地分配。自從日前兩人傳出離婚消息，至今仍每日有不同報導揭露不同線索，真相也許只有當事人心知肚明，相信曾喜愛《新婚日記》觀眾們也希望此事能和平圓滿落幕。
照片：Marie Claire、《新婚日記》海報與節目截圖、具惠善IG
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究