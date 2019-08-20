[圖多]陽光男孩耍憂鬱！朴寶劍秋冬畫報收起笑臉更成熟 《WWW》塔美和車賢重逢！李多熙稱她「小不點」 林秀晶回覆：「妳究竟…要覺得我可愛到什麼時候？」 BTS防彈少年團最新Webzine預告片公開！ 正片10月釋出 柳真♥奇太映二女兒露琳周歲照公開！讓網友表示：「和姐姐露熙小時候長得一模一樣，好可愛！」 【有片】《德魯納酒店》滿月&燦星、宥娜&賢重確認彼此的心意…桑切斯則被「拆CP」？ 具惠善和安宰賢雙方視角下的離婚事件過程！ 韓劇《Watcher》連續殺人魔「烏龜」真面目公開，徐康俊正面迎擊！ 「這個可愛的腳丫子是誰的啊？」延政勳♥韓佳人小兒子出生將滿100日 爸爸SNS分享合照 Big Hit Entertainment 再度出手收購 與音樂遊戲公司 SuperB 攜手！ 《2019 MAMA》是否在香港舉行？CJ ENM 回應「全亞洲都有可能」 【有片】「天上天下、唯我獨尊」的他也有這一天？不斷被愛犬起伏「無視」…金希澈好心酸 金龍國月底回歸 〈MONO DIARY〉曲目表公開！ MYTEEN 宋有彬、金國憲組小分隊 本週就會正式出道！ SM超級男團SuperM練習室照片公開！期待感UP UP~ 韓國女團第一次 TWICE 加入 YouTube Originals 行列！ Henry 送驚喜 今晚閃電公開新歌〈I Luv U〉MV！ 李鎭赫對《Produce X101》最終結果耿耿於懷？ 「不傷心，服從它」 JYP老闆朴軫泳私心太大了！把最愛的POSE放到了TWICE的舞裡XD BTS防彈少年團JIMIN休假約好友看演唱會，名牌女包是亮點 琴東賢首次單人雜誌寫真公開！ 透露《PD X 101》舞台後流淚的原因 X1 首組團體概念照大放送 官方粉絲定名「One It」！ 這是一齣公主和騎士的故事啊！Jessica&保鏢的暖心瞬間

這兩天發生的事實在是反轉有點多，不同人的發言讓人感到困惑，有韓國網友總結了站在雙方立場上看到的事件經過，也許能帶來比較中立的觀點！

站在具惠善的視角來看：



1. 安宰賢到了倦怠期，具惠善也感覺到了；

2. 安宰賢和公司女代表在手機上說具惠善壞話；

3. 具惠善看到對話後感到被背叛，兩人開始討論離婚（但還沒有實際做出協定）；

4. 安宰賢指責公司代表讓具惠善看到了對話內容；

5. 安宰賢告訴《新西遊記》要登出離婚聲明；

6. 然而具惠善知道了安宰賢要和公司代表一起發離婚協定聲明；

7. 所屬社單方面發出離婚聲明；

8. 因為具惠善在安宰賢的勸說下簽約了他的所屬社，而安宰賢和公司代表是站同一邊，所以具惠善發表言論的地方只有SNS。

另一方面，在安宰賢的視角看來則是這樣的：



1. 安宰賢和具惠善從今年初開始不合；

2. 具惠善先聘請律師擬出離婚協定發給安宰賢，讓他也盡快擬出；

3. 安宰賢在沒有聘請律師的情況下擬出離婚協定；

4. 安宰賢為了不給《新西遊記》帶去麻煩，表示要商議後發佈離婚聲明；

5. 具惠善讓安宰賢就離婚問題向她媽媽道歉；

6. 安宰賢說直接見岳母比較負擔，希望用打電話的方式；

7. 具惠善一直讓他去道歉，說向媽媽道歉是最重要的；

8. 這時具惠善突然發IG，說安宰賢因為倦怠期而想離婚、自己想守護家庭，公開了自己和安宰賢的對話。

（圖源：HB Ent.，KSD）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞