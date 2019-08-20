具惠善和安宰賢雙方視角下的離婚事件過程！
明星 2019年8月20日 星期二11:24 Sani
這兩天發生的事實在是反轉有點多，不同人的發言讓人感到困惑，有韓國網友總結了站在雙方立場上看到的事件經過，也許能帶來比較中立的觀點！
站在具惠善的視角來看：
1. 安宰賢到了倦怠期，具惠善也感覺到了；
2. 安宰賢和公司女代表在手機上說具惠善壞話；
3. 具惠善看到對話後感到被背叛，兩人開始討論離婚（但還沒有實際做出協定）；
4. 安宰賢指責公司代表讓具惠善看到了對話內容；
5. 安宰賢告訴《新西遊記》要登出離婚聲明；
6. 然而具惠善知道了安宰賢要和公司代表一起發離婚協定聲明；
7. 所屬社單方面發出離婚聲明；
8. 因為具惠善在安宰賢的勸說下簽約了他的所屬社，而安宰賢和公司代表是站同一邊，所以具惠善發表言論的地方只有SNS。
另一方面，在安宰賢的視角看來則是這樣的：
1. 安宰賢和具惠善從今年初開始不合；
2. 具惠善先聘請律師擬出離婚協定發給安宰賢，讓他也盡快擬出；
3. 安宰賢在沒有聘請律師的情況下擬出離婚協定；
4. 安宰賢為了不給《新西遊記》帶去麻煩，表示要商議後發佈離婚聲明；
5. 具惠善讓安宰賢就離婚問題向她媽媽道歉；
6. 安宰賢說直接見岳母比較負擔，希望用打電話的方式；
7. 具惠善一直讓他去道歉，說向媽媽道歉是最重要的；
8. 這時具惠善突然發IG，說安宰賢因為倦怠期而想離婚、自己想守護家庭，公開了自己和安宰賢的對話。
（圖源：HB Ent.，KSD）
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