韓劇《Watcher》連續殺人魔「烏龜」真面目公開，徐康俊正面迎擊！
韓劇 2019年8月20日 星期二11:16 MiJimin
（談及劇情）編劇真是佛心來著，沒有拖到最後一集才公佈…。（本週末要大結局啦！真的是從頭好看到尾～）
OCN熱門犯罪懸疑劇《Watcher》上週末播出了第13、14集，還以為編劇會把剪指連續殺人魔「烏龜」藏到最後才公開，卻在第14集後半就揭曉謎底，想必最兩集就是讓我們期待一下，三位主角會如何收拾所有牽扯到名單上的警官們。
不過，還是要特別提一下尹律師（朴勳 飾）的特別登場，他在本劇中飾演韓太珠律師（金賢珠 飾）的前夫，原來當年兩人被烏龜抓住威脅時，烏龜問韓太珠要剪她還是她老公，韓太珠選擇了老公，導致尹律師身心都受到了不少傷害。
▼尹律師欲找出韓太珠的這一幕，小編瞬間被嚇到閃尿啊…：（可快轉至02:25）
雖然尹律師當年是被害者，但如今卻變成了加害者，最終被抓住而後將受到法律的制裁。
班長都治光（韓石圭 飾）拷問朴次長（朱鎮模 飾）後，也成功拿到了「名單」，和韓太珠目標一致的準備打擊「壯士會」，制裁黑警們。
金永軍（徐康俊 飾）也終於想起來當年殺他母親的烏龜，原來就是張海龍班長（許成泰 飾），金永軍則直接到張海龍的家中，為他女兒說故事，還對著他說：「如果妳爸爸以後沒辦法唸的話…，到時候叔叔再唸給妳聽。」OMG…真心覺得這齣劇的所有角色，都有黑化的本錢啊。
PS：原來用心經營SNS的女廳長（金秀珍 飾），是警界真正清廉的那一位啊～！XD
《Watcher》本週末將迎來第16集大結局。
（圖自：OCN／愛奇藝）
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