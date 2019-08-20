【有片】《德魯納酒店》滿月&燦星、宥娜&賢重確認彼此的心意…桑切斯則被「拆CP」？

【劇雷，慎入】原本以為只會出現在桑切斯口中、電話中的女朋友「貝羅妮卡」，真人出現在《德魯納酒店》第11集！結果居然是…小編跟著一起哭了 ㅠㅠ （這一幕真的情緒太有渲染力）
tvN週末劇《德魯納酒店》現正熱播中。宥娜（美娜 飾）平時就會有意無意的對賢重（P.O 飾）透露自己的「關心」，上週播出的劇情裡，宥娜更「趁亂告白」，相當可愛。
之後，兩人一起去看了宥娜「真正在的地方」。宥娜問賢重他死後被埋在哪裡，賢重回答只是在山上，沒有特定的地方。於是宥娜拿出他為賢重畫的人像，並放在自己的照片旁邊，還說：「以後就是情侶墓了～」但是，賢重突然變的很沉默，宥娜以為他不喜歡：「也是，你連『我喜歡你』都無視了…」
賢重才說，他希望宥娜能找一個「活人」當男朋友。話還沒說完，宥娜就奇襲BOBO，並再次告白，希望賢重不要想這麼多。賢重可能也無法隱藏自己了，回吻宥娜，兩人終於確認彼此的心意。（年輕人，談戀愛就談戀愛，別想這麼多啊！）
而在最新一集的尾聲，「滿燦CP」張滿月（李知恩 飾）和具燦星（呂珍九 飾）以充滿悲傷的KISS場面作為Ending。雖然確認彼此的心意了，畫面也如同美麗的畫一般，卻暗示了離別，讓觀眾們感到不捨…
該段劇情以IU親自演唱的OST《Happy Ending》作為BGM，令粉絲們感到驚喜。歌詞由IU自填，大意為：「希望我們的結局，不會悲傷。往後浮現此刻，不會哭泣。這樣不行嗎？oh happy ending，若是無法如願，請你成為我最痛的傷口。為了將你銘記，我會劃下一道傷疤，令我痛徹心扉。能否讓我如願呢？看著纖弱的你，暫時忘掉長久以來的痛苦。就這樣，想再次被你擁入懷中。比起漸漸放大的恐懼，這樣的貪心卻讓我更加難耐。在耀眼的冬日，對你的思念愈加深刻。若是無法如願，請你記住此時此景的我吧。我們這樣美麗、如此悲傷的夜晚，也是飛舞著花瓣的。oh happy ending」
不過，據IU的所屬社「Kakao M」表示，《Happy Ending》是獻給喜愛電視劇的觀眾們的禮物，所以目前沒有發行的打算。
大家應該都記得桑切斯（趙賢哲 飾）有位從未露面的女友「貝羅妮卡」吧？貝羅妮卡由徐恩秀特別出演，原本要來韓國找男友的她，卻不幸遇上車禍並且死亡…桑切斯原本做好萬全準備，要在女友來的時候正式向她求婚，但貝羅妮卡遲遲沒有出現。和燦星通完電話後，又有一通電話打來，是貝羅妮卡受傷的消息…
桑切斯急忙要趕去貝羅妮卡在的地方，在家裡遇到燦星，而燦星就看到身上帶有血跡的貝羅妮卡，他知道，貝羅妮卡是不可能赴桑切斯的約了…燦星突然想到，可以把桑切斯帶到德魯娜酒店。逢月食之日，人類是可以看到鬼魂的，他要安排桑切斯和貝羅妮卡做「最後的道別」。
就這樣，貝羅妮卡出現在桑切斯的面前。兩人淚眼相望，就算眼淚流出來了，貝羅妮卡也要用最熟悉的模樣向戀人道別。桑切斯沉默並且無言，只是一直注視著貝羅妮卡。當貝羅妮卡向他說「再見」時，桑切斯把貝羅妮卡往自己的懷裡一帶、擁抱她，貝羅妮卡消失在自己眼前…（真的看哭了 ㅠㅠ）
（圖片、影片來源：tvN《德魯納酒店》）
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