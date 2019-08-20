具惠善和安宰贤双方视角下的离婚事件过程！

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这两天发生的事实在是反转有点多，不同人的发言让人感到困惑，有韩国网友总结了站在双方立场上看到的事件经过，也许能带来比较中立的观点！

站在具惠善的视角来看：



1. 安宰贤到了倦怠期，具惠善也感觉到了；

2. 安宰贤和公司女代表在手机上说具惠善坏话；

3. 具惠善看到对话后感到被背叛，两人开始讨论离婚（但还没有实际做出协定）；

4. 安宰贤指责公司代表让具惠善看到了对话内容；

5. 安宰贤告诉《新西游记》要登出离婚声明；

6. 然而具惠善知道了安宰贤要和公司代表一起发离婚协定声明；

7. 所属社单方面发出离婚声明；

8. 因为具惠善在安宰贤的劝说下签约了他的所属社，而安宰贤和公司代表是站同一边，所以具惠善发表言论的地方只有SNS。

另一方面，在安宰贤的视角看来则是这样的：



1. 安宰贤和具惠善从今年初开始不合；

2. 具惠善先聘请律师拟出离婚协定发给安宰贤，让他也尽快拟出；

3. 安宰贤在没有聘请律师的情况下拟出离婚协定；

4. 安宰贤为了不给《新西游记》带去麻烦，表示要商议后发布离婚声明；

5. 具惠善让安宰贤就离婚问题向她妈妈道歉；

6. 安宰贤说直接见岳母比较负担，希望用打电话的方式；

7. 具惠善一直让他去道歉，说向妈妈道歉是最重要的；

8. 这时具惠善突然发IG，说安宰贤因为倦怠期而想离婚、自己想守护家庭，公开了自己和安宰贤的对话。

（图源：HB Ent.，KSD）

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