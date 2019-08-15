全烋星官司沒完沒了？TS 甫和解又將另提告訴
明星 2019年8月15日 星期四08:31 施乃琪
全烋星對 TS Entertainment 提起的訴訟在去年甫獲勝訴，TS 立刻提出上訴；最近雙方終於和解，沒想到 TS 又表示準備向全烋星提出另外的告訴！
TS Entertainment 於 14 日發出了官方聲明，首先證實已和就「確認專屬合約效力不存在」案，全烋星的法律代理人和解；但關於解約的歸責事由，則打算另外提起告訴。
TS Entertainment 的聲明主要反駁全烋星在案件一審中提出的解約理由，並指出：「當時法院僅引用『未提供核算資料』一項，其他全烋星所主張的『未支付核算費用』、『將經紀權讓渡予第三者』、『違法事前說明義務』、『未旅行經紀義務』等全都被駁回，且並非事實。因此本公司將追究解約以前的歸責事由，也會針對全烋星的不實主張強力咎責。」
另一方面，昨天首爾高等法院確定全烋星與 TS Entertainment 正式和解，纏訟兩年的「確認專屬合約效力不存在」案件本身終於落幕，晚間全烋星也透露正在錄製新歌。
（照片來源：湯米商會、superstar_jhs）
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