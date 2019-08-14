全烋星——TS 兩年糾紛落幕 可自由展開活動了！
明星 2019年8月14日 星期三09:07 施乃琪
全烋星和前東家 TS Entertainment 間的合約訴訟從 2017 年纏訟至今終於完結，終於可以放心期待她的活動了！
首爾高等法院在 7 月 22 日針對全烋星與 TS Entertainment 的「確認專屬合約效力不存在」案做出勸告和解的判決，結果雙方對於合約效力不存在的認定皆未提出異議，因而在本月 12 日正式確定。
這場官司自 2017 年 9 月開始打了將近兩年，中間全烋星曾經勝訴，但 TS 緊接著 提起上訴，直到如今才圓滿結束，並意味著全烋星真正成翁為自由之身。
目前全烋星正在擔任 JTBC《今天的運勢》主持人，而日前也參加了《釜山海灘祭》，同時還有 YouTube、廣告代言等活動。在官司確定落幕後全烋星也表示：「過去這段時間很辛苦，支撐著我熬過來的就是各位粉絲的愛和支持，真的非常感謝你們。以後我會以更多新的活動來報答大家的！」
（照片來源：湯米商會、superstar_jhs）
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