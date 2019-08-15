【2019偶像運動會】新投球女王誕生：從Red Velvet澀琪眼裡看到了「殺氣」，遇到IZ*ONE張員瑛秒融化！
明星 2019年8月15日 星期四08:30 Rui
每年的《偶像運動大會》，前去探班的粉絲們都會貢獻大批愛豆們的美照，這次也不例外，Red Velvet成員澀琪就憑藉現場照一舉成為了新投球女王！
愛豆們全力以赴，體育館內笑聲、加油聲不斷。 而最引人注意的就是投球比賽，因為參賽的都是女愛豆，尤其是澀琪的亮相更是吸引了所有人的目光。
澀琪穿著格紋棒球短袖衫，下半身搭配白色緊身牛仔褲，柔順的長髮隨意披著，左手上戴著黃色棒球手套。 澀琪姿勢標準，抬腿、轉身、投擲，一系列動作一氣呵成，明明是軟萌女愛豆，目光中竟然透著冷冽的殺氣，完全投入到了比賽氛圍裡。
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澀琪修長筆直的雙腿也在牛仔的襯托下一展無遺，讓女生們看了十分羡慕。
比賽時的澀琪渾身散發出無法讓人忽視的嚴肅和冷冽氣息，但一下場就秒變大姐姐，看到小妹妹IZ*ONE的張員瑛時的眼神充滿柔和，怕妹妹太熱還拿出小風扇為她吹風，可以說是很貼心了。
「圖：theqoo」
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