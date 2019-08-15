新人男团「X1」个人预告照已公布一半，你的pick出现了吗～！？ 李敏镐连环更新SNS晒出「小奶狗」和「小狼狗」扮相照片！哪种更令人疯狂？ 新剧《花党》公开官方海报，朴志训、金旻载等招牌美男子们排排站～！ 宋有彬&金国宪8月31日举办粉丝见面会《THE PRESENT》8月31日举办粉丝见面会《THE PRESENT》 这位暗黑系韩国超模结婚啦～♥ 这婚纱一般人都不敢选，也只有她能Hold住！ 不愧是 OST 之王！Gummy《德鲁纳酒店》OST 夺 Gaon 四冠 台式排骨便当 在韩国超商也买得到了！ UP10TION 回归倒数一周 最新版概念照曝光！ BLACKPINK 久违重启韩国活动 9 月举行 Private Stage！ EXO世勋&李升基同框！ 快来看李升基的肌肉和手上青筋啊 全烋星官司没完没了？TS 甫和解又将另提告诉 【2019偶像运动会】新投球女王诞生：从Red Velvet涩琪眼里看到了「杀气」，遇到IZ*ONE张员瑛秒融化！ 「是叫大家别再等的意思吗？！ㅠㅠ」多位业界人士透露：BY9不会出道的！ 朴志训18日为《人气歌谣》担任特别MC

全烋星对 TS Entertainment 提起的诉讼在去年甫获胜诉，TS 立刻提出上诉；最近双方终於和解，没想到 TS 又表示准备向全烋星提出另外的告诉！

TS Entertainment 於 14 日发出了官方声明，首先证实已和就「确认专属合约效力不存在」案，全烋星的法律代理人和解；但关於解约的归责事由，则打算另外提起告诉。

TS Entertainment 的声明主要反驳全烋星在案件一审中提出的解约理由，并指出：「当时法院仅引用『未提供核算资料』一项，其他全烋星所主张的『未支付核算费用』、『将经纪权让渡予第三者』、『违法事前说明义务』、『未旅行经纪义务』等全都被驳回，且并非事实。因此本公司将追究解约以前的归责事由，也会针对全烋星的不实主张强力咎责。」

另一方面，‎昨天首尔高等法院确定全烋星与 TS Entertainment 正式和解，缠讼两年的「确认专属合约效力不存在」案件本身终於落幕，晚间全烋星也透露正在录制新歌。



（照片来源：汤米商会、superstar_jhs）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻