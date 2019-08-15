全烋星官司没完没了？TS 甫和解又将另提告诉
明星 2019年8月15日 星期四08:31 施乃琪
全烋星对 TS Entertainment 提起的诉讼在去年甫获胜诉，TS 立刻提出上诉；最近双方终於和解，没想到 TS 又表示准备向全烋星提出另外的告诉！
TS Entertainment 於 14 日发出了官方声明，首先证实已和就「确认专属合约效力不存在」案，全烋星的法律代理人和解；但关於解约的归责事由，则打算另外提起告诉。
TS Entertainment 的声明主要反驳全烋星在案件一审中提出的解约理由，并指出：「当时法院仅引用『未提供核算资料』一项，其他全烋星所主张的『未支付核算费用』、『将经纪权让渡予第三者』、『违法事前说明义务』、『未旅行经纪义务』等全都被驳回，且并非事实。因此本公司将追究解约以前的归责事由，也会针对全烋星的不实主张强力咎责。」
另一方面，昨天首尔高等法院确定全烋星与 TS Entertainment 正式和解，缠讼两年的「确认专属合约效力不存在」案件本身终於落幕，晚间全烋星也透露正在录制新歌。
（照片来源：汤米商会、superstar_jhs）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻