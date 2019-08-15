「是叫大家別再等的意思嗎？！ㅠㅠ」多位業界人士透露：BY9不會出道的！

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《Produce X 101》結束已經月餘，X1本月也出道在即，而那支人氣不亞於最終出道練習生的BY9也備受矚目，受到了廣大粉絲的支持，然而照目前的情況來看， BY9可能真的不能如粉絲們所願那樣站上出道舞台了。

8月14日多位歌壇相關人士透露，《Produce X 101》衍生團BY9活動希望渺茫。



粉絲們選定的BY9成員有李鎭赫、金旻奎、具正模、琴東賢、咸元真、宋宥彬、Tony、李洗賑和黃允成，為了讓著9人出道， 大批粉絲集結，自掏腰包為BY9宣傳、製作應援物等，甚至逼得Mnet方面鬆口稱會極力幫助9人出道，粉絲們也只等BY9的最終出道日，然而希望卻落空了。



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據知情人士透露，哪怕是9人和他們的公司討論過活動事宜，但那也是很早之前就結束的事情了，而且9人已經選定了各自的活動方向，更不可能為了BY9而放棄。

另一位相關人士還稱：「BY9的情況是節目結束之後各自的經紀公司對他們的活動計劃安排就不同，完全沒有對9人組團有過任何詳細慎重的討論，9人組活動的討論早就是過去式了。 」



「圖：NATE」

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