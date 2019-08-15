「是叫大家别再等的意思吗？！ㅠㅠ」多位业界人士透露：BY9不会出道的！
KPOP 2019年8月15日 星期四08:00 Rui
《Produce X 101》结束已经月余，X1本月也出道在即，而那支人气不亚於最终出道练习生的BY9也备受瞩目，受到了广大粉丝的支持，然而照目前的情况来看， BY9可能真的不能如粉丝们所愿那样站上出道舞台了。
8月14日多位歌坛相关人士透露，《Produce X 101》衍生团BY9活动希望渺茫。
粉丝们选定的BY9成员有李鎭赫、金旻奎、具正模、琴东贤、咸元真、宋宥彬、Tony、李洗赈和黄允成，为了让著9人出道， 大批粉丝集结，自掏腰包为BY9宣传、制作应援物等，甚至逼得Mnet方面松口称会极力帮助9人出道，粉丝们也只等BY9的最终出道日，然而希望却落空了。
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据知情人士透露，哪怕是9人和他们的公司讨论过活动事宜，但那也是很早之前就结束的事情了，而且9人已经选定了各自的活动方向，更不可能为了BY9而放弃。
另一位相关人士还称：「BY9的情况是节目结束之后各自的经纪公司对他们的活动计划安排就不同，完全没有对9人组团有过任何详细慎重的讨论，9人组活动的讨论早就是过去式了。 」
「图：NATE」
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留言/评论
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一直讓By9出道有意思嗎？如果他們真的出道了X1 是選來幹嘛的？我也是很希望另外九隻能出道，但是這樣真的不太好，像現在鎮赫就很好啦
1小时前
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不要~!我要他們出道😤(李鎮赫呀!!)😂❤❤
3小时前
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写这篇新闻的报社上次还说JellyFish会接手成为负责BY9的事务所呢。
还胡乱报道Pristin会重组。
不是我说 从Naver搜索榜把总攻得到的热搜撤下 跟这篇报道 无非就是想扰乱人心让我们对BY9会出道失去信心。
可不呢，昨天报道出来BY9立刻上Naver热搜一位 这篇新闻点怒数破千
只要一天不官宣 BY9就有机会出道。
2小时前