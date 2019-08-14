《Produce X 101》琴東賢近期發展？「只可能加入 BY9 這個企劃型團體」
KPOP 2019年8月14日 星期三08:15 施乃琪
以舞技和表情魅力在《Produce X 101》中獲矚目的琴東賢最終雖未入選 X1，未來動向仍備受矚目，最近他也正式就「加入 BY9」的可能性發表官方說明！
C9 Entertainment 昨天（13 日）發出了官方聲明，首先就表示自從《Produce X 101》完結後，公司便持續追蹤粉絲對於自組團體 BY9 的相關意見，並與琴東賢討論未來的發展動向。
「本公司與琴東賢溝通後整理出立場，自始至終都一貫地明確表示『若組成 BY9 就會加入』。」C9 Entertainment 並補充：「除了 9 人組成的 BY9 外，琴東賢並無意願加入任何企劃型的團體。」
除此之外，C9 Entertainment 也透露琴東賢在節目結束後，便繼續和公司練習生一起接受舞蹈、饒舌、語言和演技的訓練，全力以赴地做好本業。
（照片來源：Mnet、C9 Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞