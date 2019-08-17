李昇基、秀智等主演《VAGABOND》確定下月（9月）20日首播！官方公開新劇照、劇本閱讀現場 韓國人迷上黑糖♥ 便利店推出黑糖牛奶、咖啡、珍奶雪糕！ 靈賓們請拿好「房間鑰匙」入住！《德魯納酒店》官方周邊限量發售！ 《PRODUCE X 101》的練習生李洗賑擁有的小精靈：Marimong！ 時隔一年 金東漢 9 月再度舉行粉絲見面會！ 《太陽的後裔》＆《鬼怪》導演欽定她為新劇女主角，第2部劇就能演主角？看完臉你就明白了～ 好劇不斷！這些經典作品開拍續集了：最後一檔已經拍到了第3季！ 朴志訓的超可愛小習慣：用手指塗染唇液，指尖總是紅撲撲的！ 「當年罵人的那位現在會很後悔嗎？」娛樂圈罵新人是常事？IU、BTS等都中過招

好劇總是讓人意猶未盡，看完第一季就想著劇組趕緊拍第二季。 最近各大電視台就紛紛傳出消息，這些經典作品已經開播或執筆新一季，劇迷們又有好劇追了呢！

《Signal 2》



開播當時就因新穎題材和主演陣容的扎實演技備受好評的《Signal信號》終於傳出了續集的好消息。 第一季大結局中暗示了李材韓（趙震雄 飾）和車秀賢（金惠秀 飾）、朴海英（李帝勳 飾）的重逢，從那時起廣大觀眾就期盼著續集。 終於，tvN電視台透露《信號》續集將在2020年上半年和觀眾見面，且很有可能依舊是原班人馬出演！

《李屍朝鮮2》



由朱智勳、裴鬥娜、柳承龍攜手主演的朝鮮版僵屍片《李屍王朝》續集終於來了！ 《李屍王朝2》確定於2020年播出，前不久韓網上還爆出續集的拍攝照，最近也已經殺青。 因為人氣過於火爆，劇組正在討論是否延長到第3季。

《秘密森林2》



《秘密森林》一播出就牢牢抓住了喜歡燒腦懸疑劇的劇粉們，曹承佑和裴鬥娜兩位電影大咖搭檔飆戲，加上劇情縝密，讓不少挑剔的觀眾都大贊。 第一部的編劇李秀延透露已經完成了續集的一部分劇本，正在修改中。 而去年的百想藝術大賞中，斬獲視帝頭銜的曹承佑還在獲獎感言裡表示：「希望《秘密森林》能拍5季。 」

《輔佐官2》



打破政治局無趣這個偏見的《輔佐官》前不久剛剛殺青，新慜娥和影帝李政宰的攜手主演讓觀眾們看得十分過癮，直呼10集太少了。 而開播之前劇組就曾透露過該劇是季播劇，將接檔《花党》於11月繼續播出。

《阿斯達年代記3》



因為宋仲基、張東健、金智媛、金玉彬的出演，加上400億鉅資投入，《阿斯達年代記》開播前就話題不斷，然而真正開播後卻收視率不盡人意。 不過導演早就透露電視劇已經拍到了第3季，6月開播的為第1、2部，第3部將接檔《德魯納酒店》於9月7日播出。

「圖：NATE」

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