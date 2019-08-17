《请给一顿饭》出现防弹「妈妈狂粉」对行程非常了解！还说：「上次柾国竟然没有吃到饭，我很想做饭给他吃！」 ELF看综艺的速度快要追不上SUJU欧吧出演综艺的速度…今天（17日）居然能在3个节目看到金希澈！ 韩国人独特的沙发使用方法！ 不管怎样就是不肯坐在上面XD 李升基、秀智等主演《VAGABOND》确定下月（9月）20日首播！官方公开新剧照、剧本阅读现场 韩国人迷上黑糖♥ 便利店推出黑糖牛奶、咖啡、珍奶雪糕！ 灵宾们请拿好「房间钥匙」入住！《德鲁纳酒店》官方周边限量发售！ 《PRODUCE X 101》的练习生李洗赈拥有的小精灵：Marimong！ 时隔一年 金东汉 9 月再度举行粉丝见面会！ 《太阳的后裔》＆《鬼怪》导演钦定她为新剧女主角，第2部剧就能演主角？看完脸你就明白了～ 好剧不断！这些经典作品开拍续集了：最后一档已经拍到了第3季！ 朴志训的超可爱小习惯：用手指涂染唇液，指尖总是红扑扑的！ 「当年骂人的那位现在会很后悔吗？」娱乐圈骂新人是常事？IU、BTS等都中过招

好剧总是让人意犹未尽，看完第一季就想著剧组赶紧拍第二季。 最近各大电视台就纷纷传出消息，这些经典作品已经开播或执笔新一季，剧迷们又有好剧追了呢！

《Signal 2》



开播当时就因新颖题材和主演阵容的扎实演技备受好评的《Signal信号》终於传出了续集的好消息。 第一季大结局中暗示了李材韩（赵震雄 饰）和车秀贤（金惠秀 饰）、朴海英（李帝勋 饰）的重逢，从那时起广大观众就期盼著续集。 终於，tvN电视台透露《信号》续集将在2020年上半年和观众见面，且很有可能依旧是原班人马出演！

《李尸朝鲜2》



由朱智勋、裴斗娜、柳承龙携手主演的朝鲜版僵尸片《李尸王朝》续集终於来了！ 《李尸王朝2》确定於2020年播出，前不久韩网上还爆出续集的拍摄照，最近也已经杀青。 因为人气过於火爆，剧组正在讨论是否延长到第3季。

《秘密森林2》



《秘密森林》一播出就牢牢抓住了喜欢烧脑悬疑剧的剧粉们，曹承佑和裴斗娜两位电影大咖搭档飙戏，加上剧情缜密，让不少挑剔的观众都大赞。 第一部的编剧李秀延透露已经完成了续集的一部分剧本，正在修改中。 而去年的百想艺术大赏中，斩获视帝头衔的曹承佑还在获奖感言里表示：「希望《秘密森林》能拍5季。 」

《辅佐官2》



打破政治局无趣这个偏见的《辅佐官》前不久刚刚杀青，新慜娥和影帝李政宰的携手主演让观众们看得十分过瘾，直呼10集太少了。 而开播之前剧组就曾透露过该剧是季播剧，将接档《花党》於11月继续播出。

《阿斯达年代记3》



因为宋仲基、张东健、金智媛、金玉彬的出演，加上400亿巨资投入，《阿斯达年代记》开播前就话题不断，然而真正开播后却收视率不尽人意。 不过导演早就透露电视剧已经拍到了第3季，6月开播的为第1、2部，第3部将接档《德鲁纳酒店》於9月7日播出。

「图：NATE」

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