《太陽的後裔》＆《鬼怪》導演欽定她為新劇女主角，第2部劇就能演主角？看完臉你就明白了～
明星 2019年8月17日 星期六08:45 Rui
韓國導演李應福，你可能沒聽過他的名字，但肯定看過他拍的電視劇，而且不值一部，《Dream High》、《秘密》、《學校2013》、《太陽的後裔》、《鬼怪》都出自他之手。
正在籌畫新劇《Sweet Home》的李導演敲定了新一任女主人公，接棒宋慧喬和金高銀的就是新人女演員高允貞。在前段時間剛剛播畢的《會讀心術的那小子》中高允貞扮演金素賢，憑藉此劇正式出道。 沒想到即將出演的第2部電視劇中，她就要擔任女主角了，據說還是導演親自選擇，對這位表演新人十分滿意，相信她能在新劇中展現更好的演技。
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高允貞到底有什麼獨特之處能讓她的表演之路如此順暢呢？ 從外號「小全智賢」上我們就能看出，尚未出道前就因為SNS上的私照收穫了大批粉絲，精緻的五官讓無數網民淪陷，沒有厚重的妝容，看似寡淡，卻越看越精緻有味道，難怪被稱為新一代整容範本呢！！
不少網民曾留言說「好想以她的臉活一天看看」，臉型自然圓潤，長相不算驚豔卻屬於耐看型，每一個部位單拿出來都不算完美，但是組合在一起之後，效果驚人 ，看起來非常舒服，簡直是美若天仙。
《Sweet Home》改編自同名漫畫，講述的是一個因校園暴力傷害而躲在房間裡生活的隱居型孤立高中生，失去家人後搬家到公寓裡發生的奇怪和衝擊性的故事。 主人公為了拯救被欲望所困從而變成怪物的人們，孤軍奮戰，想要擺脫社會悲觀視線，從而成長起來，愈發強大的故事。 實力派演員李陣郁和在熱播劇《德魯納酒店》中扮演張滿月古代初戀的李到晛有望加盟。
「圖：NAVER」
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