《與神同行》將製作VR密室逃脫遊戲！ 一起體驗從7大地獄中逃脫的刺激感吧~
生活 2019年8月13日 星期二11:50 Sani
今日，遊戲軟體開發公司SKONEC Ent.和Dexter Studio宣佈將和電影《與神同行》合作開發VR遊戲，暫定名為《與神同行VR-密室逃脫》！
遊戲中使用VR技術還原了電影《與神同行》裡的7個地獄及相關劇情，2名玩家需要在限定時間內通過語音聊天合作解謎，一起通過地獄關門。 目前該遊戲已經在製作階段，預計在今年內公開。
SKONEC Ent.從2012年開始VR事業，推出過《Jacob的監獄》、《人偶之屋》、《秘密研究室：幻覺》、《法老的詛咒》等多種逃脫類遊戲，2018年打造了都市中心型主題樂園的品牌「VR Square」；Dexter Studio則是韓國最大的VFX（視覺特效）製作公司，2015年開始開發VR遊戲，電影《與神同行》系列的內容就是由他們製作，去年還推出了《與神同行VR-地獄逃脫》，相信本次的遊戲將在此基礎上更加豐富耐玩！
（圖源：Dexter Studio）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞