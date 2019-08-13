《与神同行》将制作VR密室逃脱游戏！ 一起体验从7大地狱中逃脱的刺激感吧~
生活 2019年8月13日 星期二11:50 Sani
今日，游戏软体开发公司SKONEC Ent.和Dexter Studio宣布将和电影《与神同行》合作开发VR游戏，暂定名为《与神同行VR-密室逃脱》！
游戏中使用VR技术还原了电影《与神同行》里的7个地狱及相关剧情，2名玩家需要在限定时间内通过语音聊天合作解谜，一起通过地狱关门。 目前该游戏已经在制作阶段，预计在今年内公开。
SKONEC Ent.从2012年开始VR事业，推出过《Jacob的监狱》、《人偶之屋》、《秘密研究室：幻觉》、《法老的诅咒》等多种逃脱类游戏，2018年打造了都市中心型主题乐园的品牌「VR Square」；Dexter Studio则是韩国最大的VFX（视觉特效）制作公司，2015年开始开发VR游戏，电影《与神同行》系列的内容就是由他们制作，去年还推出了《与神同行VR-地狱逃脱》，相信本次的游戏将在此基础上更加丰富耐玩！
（图源：Dexter Studio）
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