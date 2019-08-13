任時完往《德魯納酒店》片場為呂珍九送去應援咖啡車！橫幅文字超有SENSE：「考試院招聘經理 來自303號」
韓劇 2019年8月13日 星期二11:25 JiaJia
先祝今天（8月13日）的壽星、滿月社長永遠的「0順位」──呂珍九，生日快樂！正在拍攝新劇《他人即地獄》的任時完往《德魯納酒店》片場送去應援咖啡車，還記得他們一起合作過哪部作品嗎？
呂珍九於昨日在個人SNS分享任時完的應援咖啡車認證照，他留言：「303號尹鍾宇先生…人類客人是404號…要幫你訂房間嗎...？ #尹鍾宇 #任時完 #驚喜禮物 #哥非常感謝你」
而橫幅和貼紙上的文字則是：「伊甸考試院招聘經理 -303號 尹鍾宇-」兩位演員巧妙化用作品裡的名字和設定，「尹鍾宇」是任時完在新劇《他人即地獄》裡的名字，而呂珍九在《德魯納酒店》裡飾演「酒店經理」，這也讓網友們紛紛表示：「真的太有SENSE了！」
呂珍九與任時完曾在2012年合作過《擁抱太陽的月亮》，兩人分別飾演「李暄」和「許炎」的少年時期，因此結下友情。
而今天也是呂珍九的生日！小小年紀就以「童星」出道的他，通過各式各樣的作品展現不同面貌。揮別可愛形象，以深邃眼神和低沉嗓音擄獲劇迷的心，希望呂珍九未來的演技之路萬丈光芒～
（圖片來源：藝人SNS、MBC《擁抱太陽的月亮》）
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