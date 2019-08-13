【有片】這樣霸氣的張娜拉是不是比較少見？與李相侖等主演SBS《VIP》公開首波預告！
韓劇 2019年8月13日 星期二10:33 JiaJia
這個預告片拍得好有質感哦！張娜拉與《皇后的品格》李正林導演二次合作SBS新月火劇（週一、二）《VIP》，預計10月首播～
《VIP》為辦公室懸疑愛情劇。描述歷經挫折後，再次站起來、重新出發的職業女性之成長故事。由張娜拉、李相侖、李清娥等人主演。
張娜拉飾演百貨公司VIP專職組次長「羅貞善」。外表開朗愉快，內心卻有著不為人知的痛苦，與同為專職組的組長「朴成俊」結婚後，因為意想不到的事件生活陷入崩塌。
李相侖飾演百貨公司VIP專職組組長「朴成俊」。畢業於名牌大學的他，進入到現在的公司。有能力、有機會、有欲望，輕鬆地到達如今這個地位，對任何誘惑都毫不動搖、只望著同一個女人。
預告片中，除了張娜拉和李相侖外，李清娥、表藝珍、郭善英也依序出現。
根據電視劇企劃意圖可以得知：表面上，電視劇中的人物生活沒有任何問題。但他們卻各自擁有不能說的秘密。諷刺的是，當秘密浮出水面時，他們才得以相互理解、認同。所以，這雖然是個關於秘密的故事，卻也是關於安慰和治癒的故事。敬請期待。
（圖片、影片來源：SBS《VIP》）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞