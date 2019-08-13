和 Red Velvet 共度的第三個夏天！〈The ReVe Festival’ Day 2〉概念照粉嫩夢幻
KPOP 2019年8月13日 星期二09:52 施乃琪
從兩年前的 “Red Flavor” 開始，每年夏天迎接 Red Velvet 回歸已經成為固定公式，今年當然也不例外！
SM Entertainment 最近接連公開了 Red Velvet 最新迷你專輯〈The ReVe Festival’ Day 2〉的概念照，以紫色為基調的粉嫩畫報中一如既往地暗藏許多令人好奇的元素，
〈The ReVe Festival’ Day 2〉一共收錄了風格繽紛豐富的六首歌曲，其中最新主打歌 “Umpah Umpah” 是一首以 disco house 節奏為亮點的舞曲，即將帶來延續 “Red Flavor” 和 “Power Up” 威力、襲捲夏天的清涼音樂。
〈The ReVe Festival’ Day 2〉已經從昨天開始開放預購，20 日別忘了鎖定完整音源和 MV 囉！
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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