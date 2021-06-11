《偶像學校》投票造假案主犯被判刑！李海印人氣第一慘遭卻人為淘汰，只因「形象與出道組不符」

節目過程中李海印看著自己因為製作組暗中操作而逐漸下降的排名，整個人的自信都慢慢失去了，明明有實力、受歡迎卻無法進入出道組，內心該有多煎熬啊T^T

昨日首爾中央地方法院對《偶像學校》投票造假案進行宣判，金姓總製作人（以下簡稱金CP）因多次篡改觀眾投票結果被判一年有期徒刑，金姓部長因明知造假但放任不管而被判1千萬韓元罰款。

《偶像學校》從2017年7月播出到9月，最終選出9人組成女團fromis_9，但節目粉絲認為投票存在造假嫌疑，成立了「真相調查委員會」，同年10月向首爾地方警察廳起訴節目組。 根據檢方調查結果，金CP等人確實曾經篡改觀眾投票。



（圖：Mnet《偶像學校》）

昨日法院裁判部對檢方的所有公訴事實均做出認可，並表示：「金CP在觀眾不知道的情況下，先是把網路投票的權重提高了5倍，後來更無視投票結果、任意篡改數字，不僅愚弄了節目觀眾和投票參與者，也剝奪了被淘汰的出演者正式出道的機會。 」

金部長則因為明知投票造假仍放任不管而被判有罪。 裁判部表示，金CP在節目第4期結束后打電話給金部長告知投票造假的事實，第5期、第6期結束后在會議室和金局長見面、直接對投票造假進行討論。

裁判部還提到因為投票造假而遭到淘汰的李海印。 據悉，李海印在節目初期是觀眾投票第一名，但金CP決定淘汰她，因為他認為「李海印的形象與出道組不符」。 裁判部稱，金CP曾詢問金部長：「李海印是第一名，淘汰她是對的嗎？ 」金部長的回答類似於「無妨」，於是真的把李海印淘汰了。 裁判部認為：「金CP向直屬上司『事前報告過決定淘汰第一名』的陳述具有可信度。 」



（圖：Mnet《偶像學校》）

有網友表示，李海印在節目里一直是人氣最高的，但製作組每周都讓她的排名降低一點，做成好像真的人氣逐漸下降的樣子，所以一開始很開朗的李海印到節目後半越來越失去自信，臉也變得消瘦蒼白，每次公佈排名時眼神都很不安，整個人都越來越疲憊，質疑節目組是故意摧毀她的精神狀態，讓人超級心疼T^T



（圖：Mnet《偶像學校》節目截圖）

網友紛紛表示憤怒：「一群騙子，怎麼可以隨意篡改別人的人生！」「要如何補償李海印？ 」「居然把第一名淘汰掉，究竟有沒有看人的眼光啊？ 」更有粉絲去李海印的IG里留言：「海印啊，你真的是《偶像學校》第一名！我們早就知道！以後都走花路吧！」



（封圖：Mnet《偶像學校》，IG@s2onlyone1）

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