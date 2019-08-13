臉蛋天才車銀優單獨來台 10/20台大體育館與台粉同樂

韓國男子偶像團體ASTRO成員車銀優，雖曾與團隊來台開唱，但今年他將首度以個人名義來台，10月20日晚間6點將在國立台灣大學綜合體育館舉辦《JUST ONE 10 MINUTE in Taipei》粉絲見面會，首次單飛舉辦亞洲巡迴見面會。
車銀優於2016年以韓國男子團體ASTRO成員正式出道。去年主演韓劇《我的ID是江南美人》，車銀優演活戲中外貌天然英俊的男主角後，今年再度接演古裝劇《新入史官丘海昤》，劇裏扮演桃源大君李棽，《新入史官丘海昤》將於9月底播畢，車銀優也將於10月開始舉辦首次單飛亞洲巡迴《JUST ONE 10 MINUTE》粉絲見面會。車銀優希望以個人之姿與粉絲們共度快樂時光，海報也以能呈現他自然、純淨的真實面貌的主視覺為主。
《JUST ONE 10 MINUTE》台北場粉絲見面會，將於10月20日晚間6點在國立台灣大學綜合體育館一樓舉辦。票價分為4580元、3680元、2880元及身心障礙優待票2290元，活動門票則將於8月24日上午11點在KKTIX售票系統及全家便商店機台開賣。
【活動資訊】 活動名稱：車銀優《JUST ONE 10 MINUTE in Taipei》 活動時間：2019年10月20日（日）晚間6點 活動地點：國立台灣大學綜合體育館一樓（台北市大安區羅斯福路四段1號） 售票時間：2019年8月24日（六）上午11點 售票系統：KKTX售票系統及全家便利商店機台 (網頁建置中) 票價：4580元／3680元／2880元／身障席2290元