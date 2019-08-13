【有片】《德魯納酒店》雪莉特別出演！收視率突破10% 這幾幕真的特別揪心啊… 電影《壞傢伙們》再釋出三張官方海報，表情越壞～讓人越愛～！ 泰民IG發5人SHINee合照：「成員們，我今天巡演好好結束了，想你們了～」Key回覆日常兄弟對話！ Rocket Punch出道僅5天主打歌《BIM BAM BUM》MV點擊量突破千萬次 誰的笑眼最有魅力？BTS防彈少年團智旻得票率高達 71%！ 這是EXID的她？邁向演員之路公開新照的正花 全昭旻主演 KBS 中秋特別劇 留住將逝的歷史回憶 《與神同行》將製作VR密室逃脫遊戲！ 一起體驗從7大地獄中逃脫的刺激感吧~ 熱門綜藝《兩天一夜》傳出節目即將回歸重啟，KBS官方出面澄清消息 任時完往《德魯納酒店》片場為呂珍九送去應援咖啡車！橫幅文字超有SENSE：「考試院招聘經理 來自303號」 EXID 出道滿七週年 五人送上溫馨合照「感謝 Leggo！」 DHC 掀「厭韓爭議」 代言人鄭柔美要求提前終止合約！ 【有片】這樣霸氣的張娜拉是不是比較少見？與李相侖等主演SBS《VIP》公開首波預告！ Rocoberry 為《德魯納酒店》打造冠軍 OST 今日接力發行新歌！ 和 Red Velvet 共度的第三個夏天！〈The ReVe Festival’ Day 2〉概念照粉嫩夢幻 《偶像學校》參賽者愼惠仁公開出櫃！ 網民酸：「這難道是值得支援的事？ 」 臉蛋天才車銀優單獨來台 10/20台大體育館與台粉同樂 【有片】《花黨》公開首波預告！「古裝美男」朴志訓、邊佑錫、金旻載、徐志焄來襲 超越情侶的超緊貼POSE！宣美和男舞者貼身拍寫真，這臀线實在太美了 《德魯納酒店》張滿月IG公開戀情♥：男友留言隔空秀恩愛！ BTS防彈少年團柾國的黑色長髮太致命～♥ 演唱會現場殺死迷妹一片！ 一本正經搞笑最致命！ 傘可以壞，但Pose絕對不能丟的金在奐 【2019偶像運動會】發呆大賽忍笑難度太高：NORAZO現場「洗澡」竟有人看到睡著？！XD 《德魯納酒店》最沒眼色的角色就是他！現實生活中Mad Clown是他的哥哥？！

韓國男子偶像團體ASTRO成員車銀優，雖曾與團隊來台開唱，但今年他將首度以個人名義來台，10月20日晚間6點將在國立台灣大學綜合體育館舉辦《JUST ONE 10 MINUTE in Taipei》粉絲見面會，首次單飛舉辦亞洲巡迴見面會。

車銀優於2016年以韓國男子團體ASTRO成員正式出道。去年主演韓劇《我的ID是江南美人》，車銀優演活戲中外貌天然英俊的男主角後，今年再度接演古裝劇《新入史官丘海昤》，劇裏扮演桃源大君李棽，《新入史官丘海昤》將於9月底播畢，車銀優也將於10月開始舉辦首次單飛亞洲巡迴《JUST ONE 10 MINUTE》粉絲見面會。車銀優希望以個人之姿與粉絲們共度快樂時光，海報也以能呈現他自然、純淨的真實面貌的主視覺為主。

《JUST ONE 10 MINUTE》台北場粉絲見面會，將於10月20日晚間6點在國立台灣大學綜合體育館一樓舉辦。票價分為4580元、3680元、2880元及身心障礙優待票2290元，活動門票則將於8月24日上午11點在KKTIX售票系統及全家便商店機台開賣。

【活動資訊】

活動名稱：車銀優《JUST ONE 10 MINUTE in Taipei》

活動時間：2019年10月20日（日）晚間6點

活動地點：國立台灣大學綜合體育館一樓（台北市大安區羅斯福路四段1號）

售票時間：2019年8月24日（六）上午11點

售票系統：KKTX售票系統及全家便利商店機台 (網頁建置中)

票價：4580元／3680元／2880元／身障席2290元



【粉絲福利】

凡購票者(限當日)憑票根，均可獲得限量海報乙張，並與車銀優近距離Hi-touch擊掌。其餘各區詳見活動粉專 : https://www.facebook.com/2019CEWinTPE/

主辦單位: 德塔攻略

協辦單位: 亞士傳媒

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞