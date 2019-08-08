新劇《喜歡的話請響鈴》主預告公開，仰賴APP後你是否忘了怎麼表達喜歡？ 尹智聖通過經紀人為Wanna One兩周年聚會買單！ 「下半年劇荒？不存在這回事！」這5部要開播：千玗嬉+李棟旭+孔曉振+柳演錫+玄彬，全是神仙陣容啊～ [有片]誰來救救我們泰亨? BTS防彈少年團V悲情狂喊"巴拉優" 【有片】《他人即地獄》曝首輪主預告：「變態牙醫」李棟旭這個笑容看怕了！ 送禮新首選：把好友的臉做成香氛蠟燭如何？XD 執著於外貌的男生VS討厭花美男的女生：安宰賢與吳漣序合作新劇《有瑕疵的人們》11月底開播！ 《德魯納酒店》張滿月社長發重要通知：酒店搬家中，臨時停業 《偶像運動會》迎10週年，將新增電競「絕地求生」、「騎馬」等項目！大家...有推薦的人選嗎 XD

2019年下半年各大電視台競爭激烈，最爽的就是觀眾們啦，一大波好劇襲來，每一部都是黃金陣容，趕快碼好記得收看哦~

1.《浪漫的體質》



8月9日率先開播的JTBC《愛情家體質》講述了一群30歲女生的苦惱、戀愛、日常生活故事，由千玗嬉、安在洪、孔明等主演。 邁入30歲，女性將面臨怎樣的處境呢？ 事業、婚姻、人際關係，哪一個不需要苦心經營？ 如果你也是這個年紀，千萬別錯過，一定會有能夠引發你共鳴的故事。

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2.《他人即地獄》



8月31日即將開播的《他人即地獄》是近幾年極為火爆的漫改劇，講述了了開始在首爾的考試院生活的年輕人意外遭遇了他人製造的地獄的驚悚故事，由任時完和李棟旭領銜主演。 任時完出演純真大男孩，入住詭異考試院。 而李棟旭竟然要飾演變態牙醫，想想都刺激！

3. 《山茶花開時》



喜劇女王孔曉振重磅回歸，搭檔剛退伍沒多久的姜河那，講述了因為過去一個名叫山茶的女人而糾結在一起的三個男人的故事。 女生們真的會因為男生一句「我愛你」而無條件支援對方嗎？？ 敬請期待9月開播的《山茶花開時》，也許它會告訴你答案。

4. 《機智的醫生生活》



去年收視爆表的《機智的牢房生活》的續篇，這次聚焦醫生們的故事。 以醫院為背景，講述醫生、護士、患者們的生活故事。 柳演錫確定出演曹政奭也在積極商討中，預計今年下半年和觀眾見面。

5.《愛的迫降》



玄彬+孫藝珍+《來自星星的你》朴志恩編劇，沖著這個組合也要追啊！ 該劇講述了因滑翔傘事故不得不迫降到朝鮮的財閥繼承女尹世利(孫藝珍飾)和一直守護並愛上她的特級軍官李政赫(玄彬 飾)之間秘密且浪漫的愛情故事。 白富美和「忠犬」癡情男的設定，很符合韓劇的風格~ 這部劇也將在年底前和觀眾見面哦~

「圖：《協商》、《他人即地獄》、《Melo體質》、《山茶花開時》、NATE」

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