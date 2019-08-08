[有片]誰來救救我們泰亨? BTS防彈少年團V悲情狂喊

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最新一集的《RUN BTS！》中，BTS防彈少年團帶大家去玩水，先分成兩個小隊玩起了水中排球，接下來更搭乘由快艇拖拉的游泳圈花生船，回答數學問題後才算完成任務。不過成員V卻經歷了一場大驚嚇。





前半場BTS分為兩組，Fresh隊有成員RM、J-Hope與JIN，另外青葡萄隊有成員柾國、JIMIN、V與Suga。不過他們看似對於水中排球都不算非常拿手，所以通常發球過去對面就結束了，也花了點時間來培養隊員間的默契，過程相當有趣。





接下來進入水上活動了，七人紛紛著裝完畢，同樣分成兩隊來完成任務，由青葡萄隊率先開始。柾國、JIMIN、V與Suga坐上了花生船，工作人員也先向他們解說，除了說明注意事項外，更告知四位「如果覺得速度快可以告訴我們」。於是快艇就拉著花生船出發了。另一組隊伍也擔心他們是否能完成任務。





快艇一出發可以看到柾國滿臉笑容，對於這樣的速度非常享受，腳還在空中踢呀踢看來好開心，但V就可憐了，他不停大喊著「巴拉優（太快了）」，並露出驚恐神情，不過駕駛快艇的人也並未因此就減速，讓V不停喊叫著，連續的悲鳴甚至到後來有點抓狂，到底誰能來救救可憐的泰亨啊〜剛剛不是說速度太快可以告訴工作人員的嗎? XD







好不容易完成了數學算式任務，青葡萄隊終於可以回到岸邊，此時下船的Suga與柾國還不停模仿著V一路上的喊叫「巴拉優（太快了）」，真的是太有趣了又令人心疼受到驚嚇的泰亨，不過後來看見他也開始進食壓壓驚，ARMY們也可以放心點了。下一集他們將挑戰巨大充氣墊滑水道，又是誰將露出驚恐的一面呢？









照片：《RUN BTS！》截圖

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