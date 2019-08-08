尹智聖通過經紀人為Wanna One兩周年聚會買單！

隊長人在軍中身不由己，荷包卻千里迢迢趕來~真的太暖啦！
昨天是Wanna One出道2周年的日子，成員們曾透露說「打算每年的出道日都聚一下，由那一天賺最多的人請客」，昨天這個願望真的實現了！ 成員們在結束公開行程後私下前往聚會地點，一起度過了難忘了時光。
這一天隊長尹智聖因為服兵役未能參加，但卻提前叮囑經紀人去結帳，而且除了告知經紀人本人，對所屬社其他人以及Wanna One成員們都保密了。 雖然本人無法參加，卻傳達到了自己的一份心意。
不僅如此，昨天尹智聖還透過工作人員在SNS上表達了對兩周年的紀念心情，PO出的照片讓人感慨滿滿。
本次聚會是私人行程、並沒有公開現場照片，但部分成員在聚會結束後通過SNS上表達了對粉絲的感謝之情。 朴志訓PO出一張夜景照片說：「我們是永遠的。 」河成雲也在Twitter留言：「真的很想大家來的...... 謝謝。 一輩子。 」簡直令人淚目T^T
據悉姜丹尼爾沒有參加這次聚會，據推測一是因為聚會地點來了不少粉絲，而他剛剛公開戀情、不便太高調；而且打官司期間無法與各位成員交流，自然逐漸疏遠。 同時，最近與所屬社發生糾紛的賴冠霖則在聚會當天飛到韓國與成員們見面。
（圖源：Wanna One FB、IG，尹智聖、朴志訓IG）
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