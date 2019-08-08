《Produce x 101》宋有彬、金國憲預定組小分隊出道！ WINNER 金秦禹揭曉主打歌名 「想全力展開活躍表現！」 《當惡魔》徐東川的孤寂心聲 由鄭敬淏親自詮釋！ 善美敲定回歸日期 閃電公開預告畫報！ 新劇《喜歡的話請響鈴》主預告公開，仰賴APP後你是否忘了怎麼表達喜歡？ 尹智聖通過經紀人為Wanna One兩周年聚會買單！ 「下半年劇荒？不存在這回事！」這5部要開播：千玗嬉+李棟旭+孔曉振+柳演錫+玄彬，全是神仙陣容啊～ [有片]誰來救救我們泰亨? BTS防彈少年團V悲情狂喊"巴拉優" 【有片】《他人即地獄》曝首輪主預告：「變態牙醫」李棟旭這個笑容看怕了！ 送禮新首選：把好友的臉做成香氛蠟燭如何？XD 執著於外貌的男生VS討厭花美男的女生：安宰賢與吳漣序合作新劇《有瑕疵的人們》11月底開播！ 《德魯納酒店》張滿月社長發重要通知：酒店搬家中，臨時停業 《偶像運動會》迎10週年，將新增電競「絕地求生」、「騎馬」等項目！大家...有推薦的人選嗎 XD

← 上一則 下一則 →