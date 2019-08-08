善美敲定回归日期 闪电公开预告画报！ 新剧《喜欢的话请响铃》主预告公开，仰赖APP后你是否忘了怎么表达喜欢？ 尹智圣通过经纪人为Wanna One两周年聚会买单！ 「下半年剧荒？不存在这回事！」这5部要开播：千玗嬉+李栋旭+孔晓振+柳演锡+玄彬，全是神仙阵容啊～ [有片]谁来救救我们泰亨? BTS防弹少年团V悲情狂喊"巴拉优" 【有片】《他人即地狱》曝首轮主预告：「变态牙医」李栋旭这个笑容看怕了！ 送礼新首选：把好友的脸做成香氛蜡烛如何？XD 执著於外貌的男生VS讨厌花美男的女生：安宰贤与吴涟序合作新剧《有瑕疵的人们》11月底开播！ 《德鲁纳酒店》张满月社长发重要通知：酒店搬家中，临时停业 《偶像运动会》迎10周年，将新增电竞「绝地求生」、「骑马」等项目！大家...有推荐的人选吗 XD

2019年下半年各大电视台竞争激烈，最爽的就是观众们啦，一大波好剧袭来，每一部都是黄金阵容，赶快码好记得收看哦~

1.《浪漫的体质》



8月9日率先开播的JTBC《爱情家体质》讲述了一群30岁女生的苦恼、恋爱、日常生活故事，由千玗嬉、安在洪、孔明等主演。 迈入30岁，女性将面临怎样的处境呢？ 事业、婚姻、人际关系，哪一个不需要苦心经营？ 如果你也是这个年纪，千万别错过，一定会有能够引发你共鸣的故事。

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2.《他人即地狱》



8月31日即将开播的《他人即地狱》是近几年极为火爆的漫改剧，讲述了了开始在首尔的考试院生活的年轻人意外遭遇了他人制造的地狱的惊悚故事，由任时完和李栋旭领衔主演。 任时完出演纯真大男孩，入住诡异考试院。 而李栋旭竟然要饰演变态牙医，想想都刺激！

3. 《山茶花开时》



喜剧女王孔晓振重磅回归，搭档刚退伍没多久的姜河那，讲述了因为过去一个名叫山茶的女人而纠结在一起的三个男人的故事。 女生们真的会因为男生一句「我爱你」而无条件支援对方吗？？ 敬请期待9月开播的《山茶花开时》，也许它会告诉你答案。

4. 《机智的医生生活》



去年收视爆表的《机智的牢房生活》的续篇，这次聚焦医生们的故事。 以医院为背景，讲述医生、护士、患者们的生活故事。 柳演锡确定出演曹政奭也在积极商讨中，预计今年下半年和观众见面。

5.《爱的迫降》



玄彬+孙艺珍+《来自星星的你》朴志恩编剧，冲著这个组合也要追啊！ 该剧讲述了因滑翔伞事故不得不迫降到朝鲜的财阀继承女尹世利(孙艺珍饰)和一直守护并爱上她的特级军官李政赫(玄彬 饰)之间秘密且浪漫的爱情故事。 白富美和「忠犬」痴情男的设定，很符合韩剧的风格~ 这部剧也将在年底前和观众见面哦~

「图：《协商》、《他人即地狱》、《Melo体质》、《山茶花开时》、NATE」

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