【有片】《蒙面歌王》「精灵」卫冕成功登第107代歌王！评审：「每次听他唱歌都会莫名伤心」
综艺 2019年8月5日 星期一11:19 JiaJia
（雷）嗯…感觉全世界都知道这位「很会烤披萨」的「精灵」是谁了！（大笑）这次他在「歌王战」中演唱了《叹息》（原唱：李遐怡），大家都陷入伤感的情绪…真的好听到哭！QQ
MBC综艺节目《蒙面歌王》於昨日（4日）播出最新一期。「106代歌王战」曾以朴孝信的《呼吸》获得歌王的「精灵」，掀起一波讨论。
在昨晚播出的节目尾声，上演「精灵」与「防弹沙城堡」的「107代歌王战」。「精灵」带来李遐怡的《叹息》，现场所有人都沉醉於他的歌声中。有评审表示：「听他的歌莫名会感到伤心」、「感觉这次的舞台比上次的精彩，令人难以忘怀」，以此给予高评价。
而金九拉说：「虽然我预测歌王会赢。但一年后再战，情况可能不同。因为歌王会沉醉於现在的胜利，天天喝酒、过著放荡生活，难道不是如此吗？」感觉金九拉也知道「精灵」的真实身份了哈哈哈！！！「天天喝酒」是个关键～
再次祝贺「精灵」成为歌王！一定要点开影片欣赏他所带来的舞台啊～
（图片、影片来源：MBC《蒙面歌王》）
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