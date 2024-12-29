濟州航空失事影響，MBC演藝大賞取消、大量綜藝停播《RM》《兩天一夜》玄彬《Newsroom》宋仲基《拜託了冰箱》等

濟州航空今早發生重大空難，機上181名搭乘者中目前僅2人生還，很可能成為韓國航空史上第三大人員傷亡事故。 事故發生後，韓國三大電視台立即切換到緊急新聞特報，並宣佈多檔綜藝節目停播。

MBC電視台宣佈，原計劃今晚舉辦的2024演藝大賞頒獎禮、今晚更新的《蒙面歌王》《出發！Video旅行》均決定停播，改為緊急新聞特報。



SBS電視台今日上午播出的《動物農場》臨時中斷，原計劃今晚播出的《Running Man》《我家的熊孩子》停播。



KBS 1TV宣佈周末綜藝節目《TV Show 珍品名品》《全國歌唱比賽》停播，2TV《社長的耳朵是驢耳朵》《兩天一夜》《THE DDANDDARA》《搞笑演唱會》將以《生老病死的秘密》等節目代替。 KBS人士表示：「為了迅速傳遞國家災難情況的相關資訊，我們已轉為緊急特報體制，並考慮到國家慘劇帶來的公眾情緒及社會氛圍，決定取消綜藝及喜劇節目的編排。」



JTBC電視台宣佈由宋仲基和李熙俊做客、原計劃今晚播出的《拜託了冰箱》第三集停播。 演員玄彬和導演禹民鎬原計劃出演今晚的《JTBC新聞室》宣傳新片《哈爾濱》，目前也宣佈擇日再公開。





濟州航空7C2216航班今早9點7分在韓國務安機場著陸時發生事故，起落架未能正常打開，嘗試機腹著陸時未能及時減速，最終撞上跑道盡頭的外墻，致使機身斷裂起火。 機上乘客有173名韓國人、2名泰國人，目前只有2名空服員成功獲救，韓媒推測其餘搭乘者均已遇難。 此次事故是2005年濟州航空成立以來首次發生的人員傷亡事故，隨著傷亡數字可能進一步上升，這將成為韓國航空業時隔11年的大規模空難，亦可能成為韓國航空史上第三大人員傷亡事故，前兩次分別是1983年大韓航空007號班機空難（269人遇難）、1997年801號班機空難（228死、 26重傷）。

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