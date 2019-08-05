今日有三部新劇首播！SBS《17歲的條件》& KBS《讓我聆聽你的歌》& MBC《歡迎來到第2人生》
韓劇 2019年8月5日 星期一10:17 JiaJia
大家有準備好要先看哪一部了嗎～？ #17歲的條件 #讓我聆聽你的歌 #歡迎來到第2人生
SBS獨幕劇《17歲的條件》：描述17歲的青少年們，忽然意識到自己成為大人後所發生的故事。尹燦榮、朴蒔恩飾演高中二年級的文科生，看似普通的生活，突然產生奇妙變化。將於8月5、6日播出，共4小集。這是他們繼《六龍飛天》、《雖然30但仍17》後三度合作。
KBS月火劇《讓我聆聽你的歌》：描述失去發生殺人案件的「那天」全部記憶的女孩，只有在聆聽五音不全的歌曲才能入睡，遇到奇怪的音痴男後，重新找回遺失真相的神祕浪漫喜劇。由延宇振、金世正、宋再臨和朴芝妍等人主演。
MBC月火劇《歡迎來到第2人生》：是一部奇幻搜查愛情劇，描述一直追逐著自身利益且我行我素的菁英律師，因為事故掉進平行世界，變成耿直的檢察官，人生180度大轉變，開始審視自己的故事。由鄭智薰（Rain）、林智妍和郭時暘等人主演。
（圖片來源：各大電視台劇照）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論