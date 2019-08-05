凌晨曝頂級明星秘戀7年11月結婚後秒刪？ D社：照片是合成的

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8月5日淩晨，韓媒D社突爆演員張娜拉和金南佶要結婚的消息，卻在不久之後火速刪除。 到底發生了什麼事情呢？？

淩晨，多個網站上出現了寫有「[獨家]演技派演員金南佶和童顏美女張娜拉結束7年戀愛長跑11月結婚」的圖片，該圖片還打上了Dispatch的字樣。 不少網民指出D社在刊登了這則消息沒多久之後就刪除了，然而事實並非如此。



D社於5日上午通過主頁刊登了澄清文，表示：「D社關於金南佶張娜拉結婚消息的照片是合成照，該照片並非本社照片，本社對於兩人的結婚和戀愛一概不知。 」



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張娜拉也通過自己的IG表示：「我不想解釋，我現在是沒有任何理由、根據而被嘲弄的感覺。 某人製作出的無下限內容在一夜之間仿佛變成了事實。 」

其實早在6年前，金南佶就和張娜拉傳出過緋聞。 當時，張娜拉在「2012 KBS TV演技大獎」中獲得優秀表演獎，不久之後金南佶就特意把小吃車送到了《學校2013》的拍攝現場，讓所有劇組成員「聚餐」。 這一事情引起不少網民的猜測，張娜拉與金南佶倆人的「熱戀說」也就此一傳開來。 但張娜拉的經紀公司隨後就否認了倆人的緋聞，並稱：「平時倆人的關係就很好，為了給張娜拉加油，金南佶特意來到了《學校2013》的拍攝現場，還送去了小吃車。 張娜拉聽到金南佶來片場探班的消息後立刻去迎接，還鞠躬致謝。 金南佶曾在1999年以KBS 2TV電視劇《學校》出道，對張娜拉來說，他可謂是前輩中的前輩，所以張娜拉本人也經常向金南佶討教。 」

「圖：NATE、DISPATCH」

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