凌晨曝顶级明星秘恋7年11月结婚后秒删？ D社：照片是合成的

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8月5日淩晨，韩媒D社突爆演员张娜拉和金南佶要结婚的消息，却在不久之后火速删除。 到底发生了什么事情呢？？

淩晨，多个网站上出现了写有「[独家]演技派演员金南佶和童颜美女张娜拉结束7年恋爱长跑11月结婚」的图片，该图片还打上了Dispatch的字样。 不少网民指出D社在刊登了这则消息没多久之后就删除了，然而事实并非如此。



D社於5日上午通过主页刊登了澄清文，表示：「D社关於金南佶张娜拉结婚消息的照片是合成照，该照片并非本社照片，本社对於两人的结婚和恋爱一概不知。 」



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张娜拉也通过自己的IG表示：「我不想解释，我现在是没有任何理由、根据而被嘲弄的感觉。 某人制作出的无下限内容在一夜之间仿佛变成了事实。 」

其实早在6年前，金南佶就和张娜拉传出过绯闻。 当时，张娜拉在「2012 KBS TV演技大奖」中获得优秀表演奖，不久之后金南佶就特意把小吃车送到了《学校2013》的拍摄现场，让所有剧组成员「聚餐」。 这一事情引起不少网民的猜测，张娜拉与金南佶俩人的「热恋说」也就此一传开来。 但张娜拉的经纪公司随后就否认了俩人的绯闻，并称：「平时俩人的关系就很好，为了给张娜拉加油，金南佶特意来到了《学校2013》的拍摄现场，还送去了小吃车。 张娜拉听到金南佶来片场探班的消息后立刻去迎接，还鞠躬致谢。 金南佶曾在1999年以KBS 2TV电视剧《学校》出道，对张娜拉来说，他可谓是前辈中的前辈，所以张娜拉本人也经常向金南佶讨教。 」

「图：NATE、DISPATCH」

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