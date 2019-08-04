Oh My Girl 釋出〈BUNGEE〉MV 預告片　明攜夏日特別專輯回歸！

Oh My Girl 的新專輯〈Fall in Love〉明天就要發行了，現在就用各種預告來搶先體會滿滿的清涼感！
Oh My Girl 最近接連釋出夏日特別專輯〈Fall in Love〉的各種預告，融合復古風情的設計十分可愛，粉嫩的氣球、太陽眼鏡、紙飛機、雨傘⋯⋯等物件都立刻勾起歡樂的夏日回憶。
OH MY GIRL SUMMER PACKAGE ALBUM [Fall in Love] Play Tropical Love— OHMYGIRL_official (@8_OHMYGIRL) August 1, 2019
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而今天她們也公開了最新主打歌 “BUNGEE” 的 MV 預告片，配合歌詞中以高空彈跳比喻談戀愛時悸動心情的概念，畫面也創意十足地選在電梯場景內拍攝。
Oh My Girl 將在明天傍晚六點（韓國時間）經由各大音源網站全面發行〈Fall in Love〉，喜歡她們的話就別錯過囉！
（照片與影片來源：WM Entertainment）
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