Oh My Girl 釋出〈BUNGEE〉MV 預告片　明攜夏日特別專輯回歸！

Oh My Girl 的新專輯〈Fall in Love〉明天就要發行了,現在就用各種預告來搶先體會滿滿的清涼感!

Oh My Girl 最近接連釋出夏日特別專輯〈Fall in Love〉的各種預告,融合復古風情的設計十分可愛,粉嫩的氣球、太陽眼鏡、紙飛機、雨傘⋯⋯等物件都立刻勾起歡樂的夏日回憶。



而今天她們也公開了最新主打歌 “BUNGEE” 的 MV 預告片,配合歌詞中以高空彈跳比喻談戀愛時悸動心情的概念,畫面也創意十足地選在電梯場景內拍攝。



Oh My Girl 將在明天傍晚六點(韓國時間)經由各大音源網站全面發行〈Fall in Love〉,喜歡她們的話就別錯過囉!



(照片與影片來源:WM Entertainment)

