Oh My Girl 释出〈BUNGEE〉MV 预告片　明携夏日特别专辑回归！

Oh My Girl 的新专辑〈Fall in Love〉明天就要发行了,现在就用各种预告来抢先体会满满的清凉感!

Oh My Girl 最近接连释出夏日特别专辑〈Fall in Love〉的各种预告,融合复古风情的设计十分可爱,粉嫩的气球、太阳眼镜、纸飞机、雨伞⋯⋯等物件都立刻勾起欢乐的夏日回忆。



而今天她们也公开了最新主打歌 “BUNGEE” 的 MV 预告片,配合歌词中以高空弹跳比喻谈恋爱时悸动心情的概念,画面也创意十足地选在电梯场景内拍摄。



Oh My Girl 将在明天傍晚六点(韩国时间)经由各大音源网站全面发行〈Fall in Love〉,喜欢她们的话就别错过罗!



(照片与影片来源:WM Entertainment)

