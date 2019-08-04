Oh My Girl 释出〈BUNGEE〉MV 预告片　明携夏日特别专辑回归！

Oh My Girl 的新专辑〈Fall in Love〉明天就要发行了，现在就用各种预告来抢先体会满满的清凉感！
Oh My Girl 最近接连释出夏日特别专辑〈Fall in Love〉的各种预告，融合复古风情的设计十分可爱，粉嫩的气球、太阳眼镜、纸飞机、雨伞⋯⋯等物件都立刻勾起欢乐的夏日回忆。
OH MY GIRL SUMMER PACKAGE ALBUM [Fall in Love] Play Tropical Love— OHMYGIRL_official (@8_OHMYGIRL) August 1, 2019
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而今天她们也公开了最新主打歌 “BUNGEE” 的 MV 预告片，配合歌词中以高空弹跳比喻谈恋爱时悸动心情的概念，画面也创意十足地选在电梯场景内拍摄。
Oh My Girl 将在明天傍晚六点（韩国时间）经由各大音源网站全面发行〈Fall in Love〉，喜欢她们的话就别错过罗！
（照片与影片来源：WM Entertainment）
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