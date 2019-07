楊多一、Heize 出擊 《德魯納酒店》 精彩 OST 連發! 10歲企圖自殺20歲成網紅美妝博主,卸妝後遭死亡威脅!頓悟「我不漂亮」成暢銷作家,看胖女孩如何逆襲 Kakao M 收購步伐不停 有意拿下 Awesome Ent! 【多圖】《壞傢伙們:The Movie》發佈會:馬東錫、金相中「再續前緣」 金亞中、張基龍作為新角色加盟 《18歲的瞬間》邕聖祐為金香起遮雨,只有這個身高差距才能營造的浪漫畫面! 時隔近三年⋯⋯Kangta 8 月初發表個人新歌! 車銀優將首度舉行個人亞洲巡迴見面會:香港站—10月19日車銀優約定大家! 13 人畫報全到齊 SEVENTEEN 回歸倒數一週! 紀念T-ara出道十年!昭妍宣佈即將SOLO出道 韓劇《新入史官丘海昤》作為古裝的愛情喜劇,節奏輕快且演員們互動很可愛~ 說到「仿妝」一定要提到她!「RISABAE」這次變成《德魯納酒店》裡的「張滿月」 完美還原IU在劇中的造型 姜丹尼爾SOLO新歌1.5倍速的帥氣舞蹈你看過了沒~!? 《他人即地獄》公開個人海報!李棟旭角色介紹語引關注:「不會讓你疼的…」 新劇《喜歡的話請響鈴》首波預告公開,金所炫與男主們眼神交流也太心動了吧~! 藝能、戲劇都搶眼!P.O再與「至親」宋旻浩合作新曲《Tony Lip》 官方陸續公開預告照 好突然!INFINITE「忙內」李成種已於22日入伍 時隔一週公開親筆信:「會好好度過軍隊生活回來的」 EXO五巡首爾場共動員9萬人…昨日圓滿落幕!XIUMIN、SUJU東海&始源、燦烈親姐朴宥拉等到場支持 超有愛的「97LINE」聚餐啦!田柾國、車銀優、金珉奎、金有謙公開合照 這樣染髮絕對不會撞色!NCT渽民超酷的新造型可能要引領新時尚潮流了~ 看EXO演唱會看到一半...來了一位嚇到粉絲的「客人」! 「最惋惜的是那個...」劉在錫經常思考「韓國綜藝行業」的一個深刻問題 BigBang大聲「不知道有違法娛樂場所」被夜店店主打臉:來很多他朋友!名下大廈又被曝涉毒 BIGBANG G-Dragon早已洞悉了一切?舊信再次給韓網民翻出,叮囑大聲:要小心! 「牛奶配豬蹄、番茄醬拌一切、一隻炸雞吃8天...」愛豆藝人們喜歡的飲食習慣真是五花八門!

車銀優又來香港跟大家見面啦~這次更是舉行見面會呢,大家期待嗎?

作爲韓國最受歡迎的新生代演員及人氣男團ASTRO主唱,車銀優自出道以來於歌唱、演藝、綜藝、主持以至廣告等方面均有出色發展;憑藉極高顏值及高挑身材,車銀優更被冠以「臉蛋天才」、「撕漫男」等稱號,在全亞洲均享受著超強人氣!近日,車銀優宣佈將展開首個個人亞洲巡迴見面會,香港站「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG」將於10月19日(星期六) 假Rotunda 3, KITEC舉行。香港為是次見面會的海外首站,相信一眾港迷絕不會錯過深入了解車銀優的機會!

車銀優在7月中播放的 MBC電視劇《新入史官丘海昤》中飾演 「島遠大君李棽」一角,因驚艷的古裝扮相及演技備受矚目。



去年,車銀優首次以男主角身份出演JTBC校園劇《我的ID是江南美人》,因完美演繹漫畫原作中的「帥哥學霸」而引起熱話,更於全亞洲掀起「冷都男」熱潮。



《我的ID是江南美人》播出後多次登上韓國NAVER及中國微博熱搜榜,更成為JTBC歷代電視劇最高收視第9名,毫無疑問是2018年最火熱的電視劇之一;而車銀優亦因此榮獲多個演員獎項,包括《亞洲明星盛典2018》演員部門的「新星獎」、《14屆年度Soompi大獎》的「突破演員獎」、《第11屆韓國電視劇節》的「男子新人獎」及「韓流明星獎」;同時也於海外接連獲得《Indonesian Television Awards》的「Person of the Year」以及《YAHOO 搜尋人氣大獎 2018》的「年度熱搜韓國新演員」,印證車銀優作爲演員的無限潛力,也令大眾萬分期待他未來的演藝作品。

是次見面會將會是車銀優繼3月口碑載道的ASTRO世巡後再度訪港;他將以香港作爲海外首站,其後陸續走訪至台北、曼谷、馬尼拉及吉隆坡等地。透過即將舉行的「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG」,車銀優將會與港迷分享其個人生活及呈獻精心準備的舞台表演,更將以一對一擊掌、小組合照、簽名會及簽名海報等豐富粉絲福利回饋大家,相信粉絲定能有個幸福難忘的晚上!

公開發售門票將於8月23日(星期五) 早上十時起於購票通發售 (網上購票: www.cityline.com; 購票熱線: +852 2111 5333 (每日10:00AM - 8:00PM); 購票通售票處 (設於通利琴行及麥花臣場館))。



「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG」門票售價詳情如下:

*港幣 $1,388 (VIP座位)

*港幣 $888 (指定座位)

全場門票持有人均可參加演出後舉行的「一對一擊掌」活動;另外,港幣$1,388門票持有人更有機會得到限量「小組合照」、「簽名會」或「親筆簽名海報」等粉絲福利。有關粉絲福利活動的安排及詳情,稍後將於ELF ASIA Facebook (www.facebook.com/elfasia) 公佈,敬請留意。

早於2016年ASTRO正式出道前,各成員已率先參演網劇《To Be Continued》而亮相於大眾眼前;車銀優憑藉帥氣外貌迅速贏得極高人氣,其後更取了劇中名字「車銀優」作為藝名進行活動。車銀優在ASTRO隊內擔任門面及主唱之一,並因為精通鋼琴及學業優秀,被冠以「臉蛋天才」、「撕漫男」等稱號,是全球公認內、外兼備的高顔值美男。



作爲韓國炙手可熱的大勢,車銀優以「零瑕疵」的精緻外貌及183公分的完美身材成爲各大國際及韓國本地品牌的寵兒,廣告、代言邀約不斷,由時裝品牌如Tommy Hilfiger Denim和K-Swiss,至旅行用品Samsonite、炸雞Goobne、新世界免稅店以及LOTTE 水上樂園等各個範疇的廣告均由車銀優包辦;他更經常受邀出席國際品牌活動,如近期的FENDI x Gentle Monster聯乘活動以及HERA首爾時裝週。因為深受廣告商的青睞,車銀優成功奪得《2017 韓國MTN廣播廣告節》的「CF男明星獎」及《2019韓國第一品牌大賞》的「男子廣告代言人大獎」,絕對是廣告界、時尚界的當紅新星!

除了出眾的外在條件,車銀優亦因謙虛有禮的性格及優秀的語言天賦而深受本地、國際媒體喜愛,不單多次登上NAVER、Twitter及微博熱搜榜,更多次成為韓國男子團體個人品牌首十位,與其他重量級偶像前輩並駕齊驅;去年,車銀優更被GQ KOREA雜誌選為「2018年度男子」,亦成功入選「2018全球百大最帥男人」,足證他的超強人氣。

