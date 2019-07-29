車銀優將首度舉行個人亞洲巡迴見面會：香港站—10月19日車銀優約定大家！

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車銀優又來香港跟大家見面啦～這次更是舉行見面會呢，大家期待嗎？

作爲韓國最受歡迎的新生代演員及人氣男團ASTRO主唱，車銀優自出道以來於歌唱、演藝、綜藝、主持以至廣告等方面均有出色發展；憑藉極高顏值及高挑身材，車銀優更被冠以「臉蛋天才」、「撕漫男」等稱號，在全亞洲均享受著超強人氣！近日，車銀優宣佈將展開首個個人亞洲巡迴見面會，香港站「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG」將於10月19日(星期六) 假Rotunda 3, KITEC舉行。香港為是次見面會的海外首站，相信一眾港迷絕不會錯過深入了解車銀優的機會！

車銀優在7月中播放的 MBC電視劇《新入史官丘海昤》中飾演 「島遠大君李棽」一角，因驚艷的古裝扮相及演技備受矚目。



去年，車銀優首次以男主角身份出演JTBC校園劇《我的ID是江南美人》，因完美演繹漫畫原作中的「帥哥學霸」而引起熱話，更於全亞洲掀起「冷都男」熱潮。



《我的ID是江南美人》播出後多次登上韓國NAVER及中國微博熱搜榜，更成為JTBC歷代電視劇最高收視第9名，毫無疑問是2018年最火熱的電視劇之一；而車銀優亦因此榮獲多個演員獎項，包括《亞洲明星盛典2018》演員部門的「新星獎」、《14屆年度Soompi大獎》的「突破演員獎」、《第11屆韓國電視劇節》的「男子新人獎」及「韓流明星獎」；同時也於海外接連獲得《Indonesian Television Awards》的「Person of the Year」以及《YAHOO 搜尋人氣大獎 2018》的「年度熱搜韓國新演員」，印證車銀優作爲演員的無限潛力，也令大眾萬分期待他未來的演藝作品。

是次見面會將會是車銀優繼3月口碑載道的ASTRO世巡後再度訪港；他將以香港作爲海外首站，其後陸續走訪至台北、曼谷、馬尼拉及吉隆坡等地。透過即將舉行的「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG」，車銀優將會與港迷分享其個人生活及呈獻精心準備的舞台表演，更將以一對一擊掌、小組合照、簽名會及簽名海報等豐富粉絲福利回饋大家，相信粉絲定能有個幸福難忘的晚上！

公開發售門票將於8月23日(星期五) 早上十時起於購票通發售 (網上購票: www.cityline.com; 購票熱線: +852 2111 5333 (每日10:00AM - 8:00PM); 購票通售票處 (設於通利琴行及麥花臣場館))。



「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG」門票售價詳情如下：

＊港幣 $1,388 (VIP座位)

＊港幣 $888 (指定座位)

全場門票持有人均可參加演出後舉行的「一對一擊掌」活動；另外，港幣$1,388門票持有人更有機會得到限量「小組合照」、「簽名會」或「親筆簽名海報」等粉絲福利。有關粉絲福利活動的安排及詳情，稍後將於ELF ASIA Facebook (www.facebook.com/elfasia) 公佈，敬請留意。

早於2016年ASTRO正式出道前，各成員已率先參演網劇《To Be Continued》而亮相於大眾眼前；車銀優憑藉帥氣外貌迅速贏得極高人氣，其後更取了劇中名字「車銀優」作為藝名進行活動。車銀優在ASTRO隊內擔任門面及主唱之一，並因為精通鋼琴及學業優秀，被冠以「臉蛋天才」、「撕漫男」等稱號，是全球公認內、外兼備的高顔值美男。



作爲韓國炙手可熱的大勢，車銀優以「零瑕疵」的精緻外貌及183公分的完美身材成爲各大國際及韓國本地品牌的寵兒，廣告、代言邀約不斷，由時裝品牌如Tommy Hilfiger Denim和K-Swiss，至旅行用品Samsonite、炸雞Goobne、新世界免稅店以及LOTTE 水上樂園等各個範疇的廣告均由車銀優包辦；他更經常受邀出席國際品牌活動，如近期的FENDI x Gentle Monster聯乘活動以及HERA首爾時裝週。因為深受廣告商的青睞，車銀優成功奪得《2017 韓國MTN廣播廣告節》的「CF男明星獎」及《2019韓國第一品牌大賞》的「男子廣告代言人大獎」，絕對是廣告界、時尚界的當紅新星！

除了出眾的外在條件，車銀優亦因謙虛有禮的性格及優秀的語言天賦而深受本地、國際媒體喜愛，不單多次登上NAVER、Twitter及微博熱搜榜，更多次成為韓國男子團體個人品牌首十位，與其他重量級偶像前輩並駕齊驅；去年，車銀優更被GQ KOREA雜誌選為「2018年度男子」，亦成功入選「2018全球百大最帥男人」，足證他的超強人氣。

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